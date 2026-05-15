Este viernes, 15 de mayo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 92.191,46 euros, cifra que refleja una variación del -2,92% en comparación con el día pasado. En los últimos días, el precio del Bitcoin ha tenido una tendencia positiva, mientras que el euro ha mostrado una estabilidad en su valor. Esto sugiere que el interés en el Bitcoin está aumentando, a la vez que el euro se mantiene constante sin grandes fluctuaciones. La cotización de Bitcoin presenta una evolución bajista, con un descenso del -4.6% en la última semana y una variación anual del -28.52%, lo que implica una rentabilidad negativa tanto en el corto como en el largo plazo, reflejando un entorno de volatilidad y presión vendedora. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 26.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 35.65%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.