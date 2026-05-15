Este viernes, 15 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.591,8 euros, cifra que refleja una variación del -3,02% en comparación con el día pasado. En los últimos días, el precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que, a pesar del estancamiento del euro, el Ethereum está experimentando un crecimiento continuo en su valor. La cotización de Ethereum muestra una evolución bajista: en la última semana cayó un 7.01% y en el último año acumuló un descenso del 48.37%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la inversión durante ese periodo. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum se sitúa en 21.88%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 58.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.