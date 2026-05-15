El presidente de la Junta y candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, solicitó este viernes —última jornada de la campaña electoral andaluza— el respaldo de los votantes indecisos. En este sentido, les pidió que “reflexionen y piensen en su futuro” y les aseguró que, si optan por apoyarlo, “no les vamos a decepcionar”. Durante un acto de campaña celebrado en Sevilla, Moreno subrayó que “no hay nada ganado”. No obstante, destacó que las encuestas sitúan al PP como el partido “favorito” de cara a gobernar tras el 17 de mayo. Aun así, reconoció que todavía no cuentan con la mayoría necesaria para “gobernar con libertad y con independencia”. El candidato popular defendió la preparación de su equipo y su experiencia para liderar el Gobierno andaluz. “Por experiencia, por determinación, por serenidad, por capacidad de los equipos que hemos ido formando estos años, estamos perfectamente preparados para no decepcionarles”, afirmó. Asimismo, apeló directamente al electorado: “Les pido que nos ayuden para poder ayudarles a resolver sus problemas. Les pido que nos presten una vez más su voto para tener una mayoría de estabilidad, una mayoría de convivencia, una mayoría de seguridad”. Moreno recordó que Andalucía afrontará “retos muy difíciles” en los próximos cuatro años, por lo que consideró imprescindible contar con un gobierno que “esté a la altura de las circunstancias”. En su opinión, este gobierno debe estar “preparado para dar respuesta pase lo que pase en Andalucía y en España” y ser lo suficientemente “fuerte” como para “plantarle cara” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Moreno insistió en la diferencia entre estabilidad e incertidumbre política, al señalar que “no es lo mismo gobierno que desgobierno”. A su juicio, resulta clave poder planificar a largo plazo, con presupuestos definidos para infraestructuras y otros proyectos, frente a escenarios de bloqueo. “No es lo mismo poder planificar cuatro años con cuatro presupuestos para las infraestructuras de Sevilla, con cuatro presupuestos para todas las cosas que tenemos que hacer. No es lo mismo poder tener un gobierno en el mes de julio que tenerlo en el mes de noviembre porque no tengamos mayoría”, sentenció. Moreno afirmó este viernes que, tras el impacto de una narcolancha contra una patrullera de Vigilancia Aduanera en la costa de Almería, si consigue gobernar después de las elecciones andaluzas del domingo, estará dispuesto a “plantar cara” al narcotráfico exigiendo al Gobierno de España una modificación del Código Penal. En ese sentido, calificó la situación de “esto es insoportable. Insoportable” y cuestionó la actuación del Ejecutivo central. En concreto, se preguntó “qué es lo que ha hecho el señor Sánchez para que en solo ocho años el narcotráfico haya pasado de tener uno de los nexos de entrada a Europa en el tráfico de estupefacientes que estaba prácticamente en el Estrecho de Gibraltar, para que se haya extendido desde Pulpí en la provincia de Almería hasta Ayamonte”.