El universo de los sueños es una de las grandes preguntas que tiene el ser humano por responder. Sigmund Freud, el “padre del psicoanálisis”, dedicó parte de su vida al estudio del tema y llegó a la conclusión de que los sueños son una vía directa hacia el inconsciente.

En otras palabras, los sueños son una representación que no podemos percibir o palpar, pero cuya existencia se nos presenta de todos modos.

Muchas personas tienen lo que se conoce como "sueños recurrentes“, es decir, imágenes que se repiten cuando el cuerpo se somete a ciertos estímulos de manera desmedida, como el estrés, el cansancio extremo o el consumo desmedido de alcohol.

Inclusive es posible “catalogar” estos sueños comunes. De este modo, algunos de los que más se repiten son soñar que caes por un precipicio, presenciar un desastre natural, perder los dientes, entre otros. En esta oportunidad hablaremos del significado de soñar que te ahogas.

Interpretación de los sueños: qué significa soñar con ahogarse

Soñar con el ahogamiento puede representarse en distintos escenarios, como el mar, una bañera o una piscina. También puede manifestarse en síntomas físicos durante el sueño, como la sensación de quedarse sin aire.

Interpretación de los sueños. Imagen: Pixabay.

En todos aquellos casos donde aparece el sentimiento de asfixia, pérdida de control y angustia, una de las lecturas posibles es la ansiedad.

¿Qué es la ansiedad y cómo son sus síntomas?

La ansiedad es una emoción que todos los seres humanos experimentamos. Es una reacción que se manifiesta cuando nos percibimos en una situación de peligro o sometimiento a mucho estrés.

Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve un estado constante y se aparece todos los días, es recomendable acudir con un profesional de la salud.

Qué es la ansiedad y por qué se manifiesta. Imagen: Pixabay.

La ansiedad se caracteriza por ser el sentimiento de miedo, inquietud o desesperación. Sus síntomas pueden ser: