La Dirección General de Tráfico (DGT) actualiza constantemente las normativas de circulación para mejorar la seguridad vial y reducir la contaminación en las ciudades. Sin embargo, muchos conductores desconocen algunos cambios en la señalización, lo que puede derivar en sanciones económicas. Una de las señales que más infracciones está generando esla R-120, encargada de regular el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). No respetarla puede suponer una multa de hasta 200 euros, aunque no conlleva pérdida de puntos del carnet de conducir. La señal R-120 es una de las más recientes incorporaciones a la normativa de tráfico y juega un papel fundamental en la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Su diseño es fácilmente reconocible: es una señal circular con borde rojo y fondo blanco, con la imagen de un coche emitiendo gases en su interior. En la parte inferior, aparecen los distintivos ambientales permitidos, generalmente CERO, ECO o C de la DGT. Los conductores que accedan a una ZBE sin la etiqueta ambiental adecuada se enfrentan a una multa de 200 euros, aunque sin pérdida de puntos en el carnet. Es importante tener en cuenta que cada ayuntamiento gestiona sus propias ZBE, por lo que las condiciones pueden variar de una ciudad a otra. En algunos casos, se permite el acceso a determinados vehículos con distintivo B, aunque esto depende de la normativa municipal. Además, muchas de estas zonas cuentan con cámaras de control que registran la matrícula de los vehículos para comprobar si cumplen con la normativa. Además de la señal R-120, existen otras señales que regulan la circulación en zonas urbanas y cuyo desconocimiento puede llevar a sanciones. Algunas de las más importantes son: Estar atento a la señalización es fundamental para evitar multas y garantizar una conducción segura y conforme a la normativa de la DGT.