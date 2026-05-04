La fecha límite ha sido confirmada sin cambios y es parte del plan de sustitución de los triángulos, que quedarán excluidos de la normativa. La Guardia Civil subrayó que el cambio busca mitigar riesgos en autopistas. El anuncio enfatizó que los conductores deben comprobar si su dispositivo V16 cuenta con una conexión autorizada. La institución aclaró: “Las luces que no posean conectividad no serán aceptadas en 2026”. La Guardia Civil recordó que la baliza V16 conectada será de uso obligatorio a partir de 2026. El organismo señaló: “A partir del 1 de enero de 2026, únicamente serán válidas las luces V16 conectadas a la DGT”. Esta declaración ha suscitado inquietud entre los automovilistas que aún emplean triángulos de emergencia. La Guardia Civil detalló que la V16 conectada enviará la ubicación del vehículo averiado a la plataforma de la DGT. El organismo explicó: “El dispositivo transmite la posición del vehículo en tiempo real”. Esta función permite alertar al resto de conductores. La institución recordó que la baliza debe estar homologada. Según el aviso: “Solo los dispositivos certificados aparecerán en el registro oficial”. Los conductores deben comprobar que su modelo está incluido. El cambio obligatorio abarca todos los vehículos particulares y comerciales ligeros. La V16 reemplazará por completo los triángulos de emergencia, ya que evita que las personas caminen por la calzada. La Guardia Civil fue clara respecto de las sanciones: “Circular sin un dispositivo válido constituye una infracción leve”. Aunque el importe puede variar, la infracción podrá acarrear una multa para quienes no dispongan de la V16 conectada. El organismo destacó que el verdadero riesgo no es la sanción, sino la seguridad vial. La advertencia fue explícita: “Los triángulos obligan al conductor a caminar por la vía, una maniobra especialmente peligrosa”. La V16 conectada tiene como objetivo la reducción de accidentes secundarios, un fenómeno común en las autopistas. Por ello, la Guardia Civil enfatizó la necesidad de adquirir la baliza homologada antes del plazo establecido.