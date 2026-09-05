Qué significan los números y letras que tienen los neumáticos y por qué son tan importantes

Cada neumático contiene grabado en su costado un código alfanumérico al que muchos conductores no le prestan atención por considerarlo un detalle exclusivo de fábrica. Sin embargo, descifrar este conjunto de números y letras es clave para comprender el rendimiento, la seguridad y la durabilidad que ofrece la rueda en el vehículo.

Esta codificación revela desde las dimensiones exactas hasta los límites máximos que puede soportar la goma. Entender este lenguaje técnico ayuda a elegir la cubierta adecuada, evitar fallas mecánicas graves y prolongar la vida útil del automóvil.

Qué significan los números y letras que tienen los neumáticos y por qué son tan importantes Magnific

¿Cómo leer las medidas principales del ancho, perfil y rin de la llanta?

Las primeras cifras de la etiqueta señalan las dimensiones físicas de la cubierta. De acuerdo con información técnica publicada por Bridgestone Argentina, en una referencia estándar como “205/55 R 16 91 V” los datos corresponden a los siguientes parámetros:

Anchura (205) : representa el ancho del neumático medido en milímetros de flanco a flanco.

Perfil o Altura (55) : es una relación porcentual entre la altura de la pared lateral y el ancho de sección. En este caso, el alto equivale al 55% de los 205 milímetros.

Construcción (R) : la letra ‘R’ especifica que la estructura interna de la llanta es de tipo Radial, la más utilizada en vehículos modernos.

Diámetro del rin (16): expresa en pulgadas el tamaño del rin o llanta metálica sobre la que se debe montar la cubierta.

¿Qué es el índice de carga y cómo saber cuánto peso tolera la llanta?

El número ubicado inmediatamente después de la medida del rin corresponde al índice de carga. Esta cifra es una equivalencia numérica de la capacidad máxima de peso en kilogramos que puede soportar una llanta inflada a su presión recomendada.

Por ejemplo, el índice 91 equivale a un límite de 615 kg por neumático. Superar este valor afecta la estabilidad del auto y puede generar daños estructurales en el caucho.

Qué significan los números y letras que tienen los neumáticos y por qué son tan importantes Magnific

¿Qué indica el código de letra de la velocidad máxima en el neumático?

La última letra del código identifica el índice de velocidad. Fuentes del sector automotriz como Driver Center e inspecciones técnicas señalan que esta letra determina la velocidad máxima sostenida a la que el neumático puede rodar de forma segura portando su carga máxima.

Las letras más comunes en los vehículos particulares son:

T : hasta 190 km/h (habitual en compactos).

H : hasta 210 km/h (utilizado en sedanes y SUV).

V : hasta 240 km/h (común en sedanes medianos y potentes).

W / Y: para velocidades de 270 km/h y 300 km/h en autos deportivos.

¿Por qué es vital verificar estos datos antes de comprar un neumático nuevo?

Garantizar la compatibilidad de los neumáticos con las especificaciones del fabricante es un aspecto básico de la seguridad vial.

Instalar cubiertas con un índice de carga o de velocidad inferior al recomendado provoca un sobrecalentamiento excesivo de la goma, eleva el riesgo de reventones a altas velocidades y altera sistemas como los frenos ABS.

Además, revisar datos complementarios en el flanco, como la fecha de fabricación (código DOT) o el marcaje de invierno (3PMSF), asegura que la llanta conserve la elasticidad y adherencia adecuadas.