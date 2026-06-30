Es oficial | El documento obligatorio que exigen para viajar al extranjero con menores. Fuente: imagen ilustrativa creada con ChatGPT.

Las vacaciones de verano pueden generar complicaciones en la organización del destino, los costes, los alojamientos y la documentación obligatoria necesaria para viajar, tanto dentro como fuera del país. En el caso de los menores de edad, los requisitos pueden ser aún más específicos en España, especialmente cuando viajan solos o acompañados por adultos que no ejercen su patria potestad o tutela legal.

La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece medidas orientadas a garantizar la protección integral de los menores. En esa línea, la Instrucción 10/2019, de 9 de julio, de la Secretaría de Estado de Seguridad, regula el procedimiento para otorgar el permiso de viaje fuera del territorio nacional para menores.

Esta autorización busca reforzar los controles de seguridad y prevenir situaciones de riesgo cuando un menor español viaja al extranjero sin estar acompañado por sus progenitores o tutores legales.

Cuáles son los requisitos para viajar con un menor de edad

En el caso de que los menores de edad viajen solos o acompañados por adultos que no ejercen su patria potestad o tutela legal, será obligatorio contar con una autorización firmada por sus representantes legales.

Asimismo, los agentes de fronteras tienen la potestad de inspeccionar de forma minuciosa los documentos y justificantes del viaje, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los menores y proteger su interés superior.

Esta medida busca establecer controles idóneos para elevar los estándares de protección integral de la infancia, especialmente en los desplazamientos internacionales.

Cuáles son los documentos que deberán presentar los menores para viajar fuera del país

Los menores que viajen fuera de España deberán llevar la documentación ordinaria de viaje correspondiente, según su nacionalidad y el destino al que se dirijan.

En el caso de los menores españoles, será necesario contar con el DNI en vigor para viajar dentro de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y la Confederación Suiza. Para viajar fuera de esos territorios, deberán presentar el pasaporte vigente.

Los menores extranjeros que se encuentren en España deberán presentar el pasaporte de su Estado o un documento de viaje válido y vigente. Además, deberán cumplir con los requisitos establecidos por la normativa de su país de origen.

Es oficial | El documento obligatorio que exigen para viajar al extranjero con menores. Fuente: imagen ilustrativa creada con ChatGPT. ChatGPT

La autorización firmada de permiso de viaje será obligatoria para los menores de 18 años españoles que viajen al extranjero sin estar acompañados por sus representantes legales, ya sean sus progenitores o tutores.

En el caso de los menores extranjeros residentes en España, sus representantes legales deberán acudir a las autoridades consulares correspondientes para completar la documentación exigida conforme a su legislación nacional.

Dónde se tramita la autorización de viaje para menores

La autorización de viaje para menores puede tramitarse ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional o la Guardia Civil. Para ello, deberá comparecer uno de los representantes legales del menor y presentar la documentación requerida.

Es oficial | El documento obligatorio que exigen para viajar al extranjero con menores. Fuente: imagen ilustrativa creada con ChatGPT.

Entre los documentos necesarios figuran el DNI o pasaporte de la persona que realiza el trámite, el documento vigente que permita acreditar la identidad del menor y la documentación adicional que pruebe la patria potestad, tutela o representación legal.

Este permiso funciona como una garantía adicional para acreditar que el menor cuenta con autorización para salir del país. Por ese motivo, es recomendable gestionarlo con antelación antes de iniciar un viaje internacional durante la temporada de verano.