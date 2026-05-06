La baliza V-16 ya ocupa el centro del debate vial en España. El dispositivo, obligatorio para señalizar emergencias en carretera en sustitución de los antiguos triángulos, fue defendido por el director general de Tráfico, Pere Navarro, en una jornada sobre peatones y seguridad vial celebrada en La Coruña. Navarro fue tajante ante las dudas y los intentos de frenar su aplicación. “Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás. Es un elemento de seguridad importante y es obligatorio. Y también sirve para evitar atropellos”, afirmó durante el encuentro organizado junto al Ayuntamiento de La Coruña y la Federación Gallega de Municipios y Provincias. El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT) sostuvo que la baliza V-16 ofrece una mejora clara frente a los triángulos tradicionales. Su principal argumento es sencillo: el conductor no tiene que salir del vehículo para colocar la señal de emergencia. En una carretera o autovía, ese gesto puede marcar la diferencia entre una avería controlada y un atropello. Navarro resumió esa defensa con una frase directa: “todo son ventajas”. Según explicó, estas balizas “tienen luz”, algo que no ocurría con los triángulos, y además están conectadas con Tráfico. Ese sistema permite comunicar la ubicación del vehículo detenido y mejorar la información sobre incidencias en la vía. En la DGT ya se registran unas 3000 conexiones diarias vinculadas a estos dispositivos. La nueva señal luminosa sustituye a los triángulos desde este año y busca reducir una escena habitual en las carreteras: conductores caminando por el arcén para señalizar una emergencia. Para Tráfico, el cambio tiene sentido porque elimina una maniobra de riesgo. La persona puede activar la baliza desde el interior del vehículo y colocarla en una zona visible sin alejarse del coche. El responsable de la DGT también se mostró preocupado por los intentos de judicialización, las iniciativas para llevar el asunto a Europa y las propuestas legislativas que, a su juicio, generan “incertidumbre”. Frente a esas dudas, defendió que el sistema ya cuenta con respaldo comunitario para su uso en otros Estados miembros y lanzó otro mensaje político: “Deberíamos estar orgullosos”. La seguridad vial es el eje de la decisión. Los triángulos obligaban a bajar del coche, caminar por la calzada o el arcén y colocarlos a una distancia suficiente para advertir al resto de conductores. Esa operación se vuelve especialmente peligrosa de noche, con lluvia, en vías rápidas o en zonas de baja visibilidad. La baliza V-16 conectada cambia ese procedimiento. Su luz permite señalizar la emergencia de forma visible y su conectividad aporta información a Tráfico. Para la DGT, el beneficio está en la combinación de ambos factores: señalización rápida y menor exposición física del conductor. Por eso Navarro insistió en que es “un elemento de seguridad importante”. El debate, sin embargo, no se limita al dispositivo. La jornada en La Coruña estuvo dedicada a los peatones y a la seguridad vial urbana. Navarro recordó que España es “el país de Europa que más camina”, una afirmación que vinculó tanto al clima como al envejecimiento de la población. Muchas personas mayores caminan por salud o por prescripción médica, lo que aumenta la importancia de proteger los desplazamientos a pie. Los datos que aportó marcan el tono de la preocupación. Uno de cada diez fallecidos en carretera muere por atropello, y en las ciudades esa proporción se eleva a la mitad de las víctimas mortales por accidentes de tráfico. En ese contexto, el mensaje de la DGT conecta la baliza con una idea más amplia: reducir situaciones en las que una persona queda expuesta al tráfico. Navarro aprovechó la jornada para poner el foco en las ciudades. Recordó que se están por cumplir cinco años de la entrada en vigor del límite de 30 kilómetros por hora en vías urbanas de un solo carril por sentido, una medida vigente desde el 11 de mayo de 2021. Para la DGT, ese cambio ayudó a ordenar la convivencia entre coches, peatones, bicicletas y vehículos de movilidad personal. “Nuestras ciudades son de lo más seguro que hay”, afirmó el director general de Tráfico. También sostuvo que los ayuntamientos están realizando “un gran esfuerzo” porque “el futuro de las ciudades se lo juegan en la movilidad”. Como ejemplo, citó Bilbao, con un único fallecido durante el año pasado. El encuentro también dejó referencias a los patinetes eléctricos y las bicicletas. Navarro indicó que los patinetes solo registraron un fallecido por atropello en 2025, mientras que las bicicletas sumaron dos. Aun así, aclaró que quienes circulan en patinete o bicicleta suelen sufrir más daño cuando se ven implicados en un siniestro. La alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, reforzó esa lectura al señalar que el futuro urbano pasa por la educación vial, la seguridad vial y “calmar el tráfico”. También defendió una “apuesta importantísima” por humanizar las vías y “poner al peatón en el centro”. En esa agenda, la baliza V-16 aparece como una pieza concreta dentro de un cambio mayor: menos exposición al riesgo, más información en tiempo real y una movilidad pensada para evitar accidentes antes de que ocurran.