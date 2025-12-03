El experto en seguridad vial desmiente el mito sobre los triángulos de emergencia y defiende la eficacia de la luz V16, que será obligatoria en España a partir de 2026.

La seguridad vial ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a los avances tecnológicos y a las necesidades de los conductores. Lo que antes se resolvía con herramientas básicas hoy exige dispositivos más eficaces, visibles y conectados, pensados para evitar riesgos innecesarios en carretera.

Una de las transformaciones más recientes afecta a los elementos obligatorios en caso de avería o accidente. La tradicional señalización con triángulos será sustituida por la luz de emergencia V-16, una medida que ya está generando dudas entre los conductores. El experto Vicente Herranz ha salido al paso para aclarar uno de los mitos más extendidos.

Vicente Herranz aclara dudas frecuentes sobre la obligatoriedad de la baliza V16 y su validez en Europa. YouTube

La V-16 como sustituto de los triángulos de emergencia

La V-16 es una luz de emergencia de color amarillo‑ámbar, diseñada para colocarse sobre la parte superior del vehículo sin necesidad de bajarse. Gracias a su luz intermitente visible en 360 grados permite advertir a otros conductores de la presencia de un vehículo inmovilizado en carretera.

Desde el 1 de julio de 2021 ya se podía utilizar como alternativa al triángulo. A partir de 2026, la versión conectada con la plataforma DGT 3.0 será obligatoria. Esto implica que el dispositivo debe estar homologado, con conectividad NB‑IoT o LTE‑M, y ser capaz de transmitir la ubicación del vehículo en tiempo real.

Seguridad y razones detrás del cambio

El argumento principal para este cambio normativo es la seguridad. Colocar un triángulo conlleva que el conductor salga del vehículo y recorra parte de la calzada, lo que aumenta significativamente el riesgo de atropello, especialmente en autopistas o vías de alta velocidad.

La V-16 elimina ese peligro. Basta sacarla de la guantera, colocarla sobre el techo y presionar el botón de activación. Se enciende en segundos y ofrece visibilidad incluso en condiciones adversas. Además su señal se envía a DGT 3.0, lo que permite alertar a otros vehículos y sistemas de navegación.

¿Es necesario seguir llevando los triángulos tradicionales?

Según Vicente Herranz, no existe obligación de conservar los triángulos de emergencia una vez la V-16 esté homologada.

La baliza conectada es un sistema válido incluso si se circula por Portugal, Francia, Alemania u otros países firmantes de la Convención de Viena sobre circulación por carretera.

Sin embargo algunas voces recomiendan no desechar los triángulos de forma inmediata. Expertos en seguridad vial señalan que no todos los dispositivos V-16 actualmente disponibles podrían cumplir con los requisitos técnicos exigidos, lo que podría dejar al conductor sin ningún sistema válido en caso de avería.

La luz de emergencia V16 garantiza mayor visibilidad sin que el conductor tenga que salir del coche.

Derribando otros mitos sobre las luces de emergencia V-16

En su programa radial “Luz de Cruce”, emitido por COPE Valencia, Herranz respondió con contundencia a quienes desconfían de la baliza. Aseguró que la misma “no registra velocidades ni hace seguimiento alguno, es totalmente segura” cuando se activa. La transmisión solo se limita a la posición del vehículo y se realiza de forma anónima.

Además intentó socavar los temores sobre su funcionamiento en zonas rurales o de escasa cobertura. Según el experto, “aunque en los móviles no tengamos cobertura, la baliza V16 sí la va a tener casi con toda seguridad” garantizando su eficacia en aproximadamente el 98% del territorio nacional.

Herranz también defendió el hecho de que España adopte esta medida antes que otros países. “Ahora nos corresponde a nosotros tomar esa iniciativa y seguro que otros países nos van a imitar”.