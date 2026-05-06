Si estás buscando renovar tu armario deportivo sin gastar de más, esta es una oportunidad que no conviene dejar pasar. Nike arrasa este mes con una liquidación histórica en el outlet de El Corte Inglés, donde es posible encontrar zapatillas desde 35 euros, camisetas por 13 euros y descuentos que alcanzan el 60% en prendas y calzado de la marca deportiva. La promoción está disponible a través de Primeriti, el outlet online de El Corte Inglés, y llega incluso antes del inicio oficial de las rebajas, convirtiéndose en una de las ofertas más atractivas del momento para quienes quieren ahorrar sin renunciar a primeras marcas. Entre los chollos más llamativos se encuentran las zapatillas Nike Court Vision Mid Winter, disponibles por solo 35 euros, cuando su precio habitual es de 89,99 euros. Se trata de un modelo de corte alto confeccionado en polipiel, con perforaciones en la puntera, suela de caucho y alta resistencia al desgaste. Otra opción muy buscada son las Nike Pegasus 40, zapatillas de running que bajan de 129,99 euros a 51 euros. Este modelo destaca por su amortiguación reactiva gracias a la espuma Nike React y las unidades Zoom Air, además de un tejido de malla transpirable pensado para entrenamientos de nivel medio. Para quienes prefieren actividades al aire libre, las Nike Juniper Trail 2 Gore-Tex están disponibles por 45 euros en lugar de 114,99 euros. Incorporan tejido impermeable Gore‑Tex y suela de caucho con tracción, ideales para correr incluso en días de lluvia. La liquidación no se limita al calzado. También hay camisetas Nike Jordan Sport Dri‑FIT por 13 euros, rebajadas desde 34,99 euros. Son ideales para el verano, con tejido transpirable y diseño de manga corta con logo serigrafiado. Además, las mallas Nike Sportswear Essential para mujer bajan hasta 19 euros (antes 47,99 euros), con tiro alto y cinturilla elástica pensados para entrenar con total comodidad. Los productos de esta oferta se pueden comprar online en Primeriti o gestionar devoluciones tanto en tiendas outlet de El Corte Inglés como mediante recogida a domicilio. La política permite devolver los artículos dentro de los 14 días naturales, siempre que estén en perfecto estado. Con descuentos tan altos y stock limitado por tallas, esta liquidación se posiciona como una de las mejores del mes para conseguir Nike al mejor precio posible. Si estabas esperando el momento ideal para comprar zapatillas o ropa deportiva, este outlet es, sin duda, la ocasión perfecta.