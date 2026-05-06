El acceso al carnet de conducir está a punto de cambiar para los jóvenes en España. La movilidad de los menores, sobre todo en zonas rurales o con poco transporte público, lleva años en el debate público. La nueva norma europea abre una vía distinta: adelantar la edad de obtención del permiso, pero con más control durante el primer tramo. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya explica el alcance de la medida. El artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205 permite que los jóvenes de 17 años puedan optar al permiso de conducir de clase B, aunque hasta cumplir los 18 solo podrán ponerse al volante si van con un acompañante que cumpla requisitos concretos, según detalla el propio organismo. El nuevo modelo se apoya en la conducción acompañada, una fórmula ya aplicada en otros países europeos. La DGT lo vincula al conocido “modelo alemán”, que permite adelantar la edad de obtención del permiso B, siempre que el menor conduzca acompañado hasta cumplir la mayoría de edad. La subdirectora general de Formación y Educación Vial de la DGT, Montserrat Pérez, lo explicó de forma clara: “La conducción acompañada que recoge esta Directiva se establece bajo el conocido como ‘modelo alemán’, que consiste en adelantar la edad de obtención del permiso de conducción a los 17 años”. La normativa europea ya está en marcha y España debe adaptarla en los próximos años. La fecha límite para transponer la directiva es el 26 de noviembre de 2028, por lo que su aplicación práctica dependerá del desarrollo legal español. El requisito central es la presencia de un acompañante experimentado. La DGT indica que, hasta los 18 años, el menor no podrá conducir solo. El asiento del copiloto deberá estar ocupado por una persona capaz de darle directrices mientras conduce y que cumpla las condiciones establecidas por la norma europea. La persona acompañante deberá tener al menos 24 años, contar con un permiso de conducción de la categoría correspondiente expedido en la Unión Europea y haberlo obtenido más de cinco años antes de convertirse en acompañante. Además, no debe haber sido privada del derecho a conducir en los últimos cinco años. Ese requisito cambia el sentido de la norma. El menor podrá obtener el permiso B, pero su primera experiencia al volante tendrá una supervisión obligatoria. El objetivo, según la DGT, es reforzar la seguridad vial y hacer que el uso de estos permisos esté supeditado a la presencia de un conductor con experiencia. Los aspirantes deberán seguir el cauce habitual. Tendrán que estudiar, presentarse al examen teórico, aprobar la prueba práctica y reunir las condiciones generales para obtener un permiso. La DGT recuerda que para cualquier permiso es necesario residir en España, reunir las aptitudes psicofísicas requeridas, tener la edad exigida y ser declarado apto en las pruebas correspondientes. La reforma forma parte de una actualización más amplia de las reglas europeas sobre permisos. La Comisión Europea explica que la nueva directiva introduce un sistema de conducción acompañada para conductores de 17 años con permiso de categoría B y un periodo probatorio mínimo de dos años para conductores noveles en toda la UE. Bruselas justifica la medida con un dato de seguridad vial. Según la Comisión, los jóvenes representan solo el 8% de todos los conductores de coche, pero dos de cada cinco colisiones mortales implican a un conductor o motorista menor de 30 años. Por eso, la reforma combina acceso temprano, supervisión y reglas más estrictas para los noveles. La directiva también introduce otros cambios, como el permiso de conducir digital, que estará disponible en el móvil o en otros dispositivos y se integrará en la cartera europea de identidad digital. La Comisión añade que los permisos físicos seguirán estando disponibles para quienes los soliciten o prefieran conservarlos. En España, la medida puede tener un impacto especial en jóvenes que viven lejos de centros educativos, universidades o lugares de trabajo. La DGT admite que esta opción puede ser útil para quienes residen en zonas despobladas o para quienes quieran empezar la universidad sabiendo conducir. El avance, sin embargo, queda atado a una condición que marca toda la reforma: antes de conducir solo, el menor deberá aprender en carretera real con un adulto responsable sentado a su lado.