La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este lunes, 18 de mayo de 2026 es de 10,96 euros y documentan un total de 212.896 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,09%. En los últimos 10 días, Caixabank SA empezó al alza, se estabilizó, encadenó tres caídas, se recuperó con dos avances, tuvo un retroceso y terminó al alza, dejando un balance ligeramente positivo. La volatilidad económica de la última semana de CaixaBank se sitúa en un 16.76%, mientras que su volatilidad anual es del 24.75%. Como 16.76% es menor que 24.75%, esto indica que el comportamiento de CaixaBank en la última semana es mucho más estable en comparación con el año completo, evidenciando menos variaciones en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios y antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, cifra que se obtiene al restar todos sus gastos del fondo de inversión. CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Valencia. Se dedica a la banca y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión y seguros. Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, seguros (VidaCaixa), gestión de activos (CaixaBank AM) y medios de pago. Datos de interés: tras su fusión con Bankia en 2021 es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, con amplia red de oficinas y canales digitales; cotiza con el ticker CABK.