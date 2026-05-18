En el día de hoy, 18 de mayo de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han iniciado su jornada en el IBEX 35 con un precio de apertura de 16.71 euros por unidad, experimentando un volumen de negociación de 30,763 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.72% respecto al cierre del día anterior, destacando la estabilidad del valor de la empresa en el mercado español. En los últimos 10 días, Enagás S.A. encadenó tres caídas iniciales, rebotó en dos sesiones, alternó descensos y avances en la parte media y cerró con dos subidas, reflejando volatilidad con balance mixto pero un tono algo más positivo al final. La volatilidad económica de Enagás durante la última semana se situó en 5.76%, mientras que la volatilidad anual ha sido de 22.03%. Dado que 5.76% es menor que 22.03%, esto sugiere que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones durante la última semana en comparación con el promedio anual. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, lo que indica que, tras deducir todos los gastos, se ha generado un fondo de inversión negativo. Enagás, con sede en Madrid y fundada en 1972, es el gestor técnico del sistema gasista español e integra el Ibex 35. Se dedica al diseño, operación y mantenimiento de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos; no produce gas, ofrece servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento. Su línea de negocio es principalmente la gestión de infraestructuras energéticas en España y, en expansión, proyectos de gases renovables como hidrógeno y biometano. Datos de interés: opera la mayor parte de la red troncal y varias plantas de GNL, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker ENG) y participa en corredores e interconexiones europeas clave.