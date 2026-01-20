En esta noticia
Perfumerías Primor es una de las cadenas más reconocidas del sector beauty en España, gracias a su política de precios accesibles y a un catálogo que supera las 14.000 referencias. Fundada en 1953 como un proyecto familiar, la compañía mantiene hasta hoy el mismo objetivo: ofrecer productos cosméticos y fragancias a bajo coste, sin renunciar a primeras marcas.
En ese contexto, con más de 250 puntos de venta en todo el mundo y una fuerte apuesta por el canal online, Primor lanza atractivos descuentos en perfumes de diseñador. Firmas como Cacharel, Versace y Ralph Lauren aparecen entre las opciones destacadas, con rebajas que permiten conseguir fragancias icónicas por menos de 30 euros.
¿Qué perfumes de diseñador se consiguen en Perfumerías Primor?
La oferta incluye fragancias tanto para mujer como para hombre, pertenecientes a casas de moda reconocidas a nivel internacional.
Se trata de perfumes clásicos y atemporales, ideales para el uso diario o para regalar, disponibles en formato Eau de Toilette y con importantes descuentos sobre su precio original.
Características de cada perfume en oferta
Cacharel – Noa EDT (Perfume de mujer)
- Volumen: 30 ml
- Concentración: EDT – Eau de Toilette
- Familia olfativa: Almizcle Floral Amaderado
- Formato: Vaporizador
- Notas de salida: Ciruela, fresia, hojas verdes, peonía, durazno, almizcle
- Notas de corazón: Azucena, jazmín, lirio, rosa, ylang ylang, hierba verde
- Notas de fondo: Vainilla, cedro, sándalo, haba tonka, incienso, café, cilantro
- Aroma sutil y refinado, con un recorrido floral y un fondo dulce y amaderado.
Versace – Blue Jeans EDT (Colonia para hombres)
- Concentración: EDT – Eau de Toilette
- Familia olfativa: Fougère Aromático
- Formato: Vaporizador
- Notas de salida: Bergamota, cítricos, anís, albahaca, enebro, palo de rosa
- Notas de corazón: Jazmín, lirio de los valles, heliotropo, geranio, lavanda, salvia, rosa, clavel, abeto
- Notas de fondo: Vainilla, cedro, pachulí, almizcle, ámbar, vetiver, sándalo, haba tonka, iris
- Fragancia lanzada en 1994, fresca y aromática, pensada para el público masculino.
Ralph Lauren – Ralph EDT (Perfume de mujer)
- Volumen: 50 ml
- Concentración: EDT – Eau de Toilette
- Familia olfativa: Floral Frutal
- Formato: Vaporizador
- Notas de salida: Manzana verde
- Notas de corazón: Fresia, magnolia
- Notas de fondo: Almizcle, iris
- Fragancia juvenil y colorida, con un inicio afrutado y un fondo suave y empolvado.
¿Cómo comprar los perfumes en Primor?
- Cacharel Noa EDT: de 49,00 euros a 19,92 euros (59% de descuento).
- Versace Blue Jeans EDT: de 57,00 euros a 14,74 euros (74% de descuento).
- Ralph Lauren Ralph EDT: de 77,00 euros a 22,94 euros (70% de descuento).
Estos perfumes se pueden comprar tanto en las tiendas físicas de Perfumerías Primor como a través de su tienda online, donde es posible consultar disponibilidad, comparar precios y acceder a promociones exclusivas del canal digital.