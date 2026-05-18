La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este lunes, 18 de mayo de 2026 es de 4,17 euros y documentan un total de 41.601 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,67%. En los últimos 10 días, Mapfre comenzó con avances, corrigió después y cerró con marcada debilidad; el saldo es negativo (6 caídas y 4 subidas) y la alternancia previa apunta a volatilidad, rematada por tres descensos consecutivos. En la última semana, Mapfre ha mostrado una volatilidad del 12.93%, que es significativamente menor que su volatilidad anual del 22.49%. Esto indica que, en el corto plazo, el comportamiento de sus acciones es mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año. La reducción en la volatilidad semanal sugiere que la empresa ha experimentado menos fluctuaciones recientes en su valor. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es un grupo asegurador y reasegurador con sede en Majadahonda (Madrid). Diseña y distribuye seguros de auto, hogar, salud, vida-ahorro y pensiones, además de gestión de activos y servicios de asistencia. Su actividad se organiza en Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de inversiones (MAPFRE AM). Fundada en 1933, cotiza en el Ibex 35, es líder en España, tiene amplia presencia en Latinoamérica y destaca por la labor de Fundación MAPFRE y su compromiso con la sostenibilidad.