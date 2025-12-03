En una semana marcada por tormentas intensas, cielos cargados y alertas por descargas eléctricas en buena parte del país, surge una inquietud que se repite en los hogares: ¿los electrodomésticos corren peligro cuando el tiempo se vuelve extremo?

La indicación es contundente: “el televisor debe desconectarse antes que cualquier otro equipo si quieres evitar un daño serio y un gasto inesperado”, alertan los especialistas. Esta advertencia se basa en la enorme vulnerabilidad de los televisores modernos frente a cualquier alteración brusca de la red eléctrica.

Los modelos LED, QLED y OLED trabajan con placas electrónicas delicadas que requieren un flujo estable. En medio de una tormenta, la red puede sufrir saltos repentinos de tensión, impulsos que alcanzan miles de voltios o cortes breves capaces de afectar de inmediato los circuitos internos.

Un rayo no necesita caer en la cuadra para causar estragos. Una sola variación fuerte puede inutilizar la placa principal, dañar capacitores o romper la fuente. Por esta razón, los televisores se ubican entre los primeros equipos en fallar cuando el clima se vuelve extremo.

Qué daños producen los rayos y picos de tensión en los televisores

Los televisores modernos “tienen fuentes de alimentación y placas electrónicas muy delicadas, pensadas para funcionar con voltajes estables”. Cuando hay tormentas eléctricas, la red domiciliaria puede sufrir tres fenómenos graves:

Subidas y bajadas bruscas de tensión.

Impulsos eléctricos de miles de voltios si un rayo cae cerca.

Microcortes que obligan al equipo a reiniciarse.

Estos riesgos afectan de forma directa a las placas internas. Los técnicos recuerdan que “no hace falta que el rayo caiga en tu casa: una sola fluctuación fuerte puede quemar la placa principal, la fuente interna o los capacitores”. Además, el daño suele ser total.

Los televisores son los aparatos más reportados por fallas tras tormentas, seguidos por módems y decodificadores. En reparaciones, los costos actuales pueden llegar al 40% o incluso el 70% del valor del equipo.

Recomendación técnica: desenchufar todo, no solo apagar

Los especialistas en electrónica doméstica insisten: apagar el televisor con el control remoto no sirve. Para protegerlo, la única medida totalmente efectiva es desenchufar el equipo de la red física mientras dure la tormenta.

Los técnicos recomiendan medidas concretas:

Desenchufar el televisor.

Desconectar el cable HDMI que va a consolas o decodificadores.

Quitar el cable de antena o TV por cable, que también transmite picos.

Un solo impacto fuerte puede “dejarte sin tele”, y su reparación hoy puede costar una cifra elevada. Por eso, la precaución básica es desconectar todas las conexiones físicas.

¿Sirven los estabilizadores o UPS para proteger el televisor?

La idea de que un estabilizador evita daños aparece con frecuencia, aunque los especialistas del INTI aclaran que los picos de tensión provocados por un rayo superan la capacidad de esos equipos. Incluso los protectores de uso doméstico no ofrecen una garantía plena frente a descargas atmosféricas.

Los UPS de buena calidad o los protectores equipados con varistores certificados por IRAM aportan cierto nivel de resguardo y disminuyen parte del riesgo. Sin embargo, la única acción con efectividad total consiste en desconectar el televisor durante la tormenta.

La recomendación se repite en todos los ámbitos técnicos: para cuidar el aparato no hay alternativa más segura que retirarlo de la red eléctrica. Ni los mejores sistemas brindan una protección absoluta ante impulsos de alta energía.

Otros equipos que podrían resultar dañados durante tormentas eléctricas

Los técnicos incluyen en la lista de aparatos con electrónica especialmente sensible a las descargas:

Módem y router Wi-Fi.

Consolas de videojuegos.

Equipos de audio.

Decodificadores de TV.

Todos estos dispositivos “tienen placas electrónicas muy sensibles y pueden quemarse por un solo pico de tensión”. Algunos modelos incluso se dañan a través del cable de red o la línea telefónica.