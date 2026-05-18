En la apertura de mercados de este lunes, 18 de mayo de 2026, en España, las acciones de Utilidades Eléctricas Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 36,09 euros y registran un volumen de 8445 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,28% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un sesgo claramente bajista: tras dos avances al inicio y un repunte breve a mitad de periodo, cerró con cinco descensos consecutivos, evidenciando presión vendedora sostenida. Durante la última semana, la volatilidad económica de Endesa ha sido del 20.36%, lo que es superior a la volatilidad anual del 20.07%. Esto indica que su comportamiento ha sido inestable y ha experimentado numerosas variaciones en este periodo corto. La diferencia entre ambos porcentajes sugiere un aumento en la incertidumbre en el desempeño de la empresa en el mercado. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de descontar todos los gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que refleja el fondo de inversión disponible. Endesa es una de las principales eléctricas de España y forma parte del Ibex 35; tiene su sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas en la península ibérica, produce energía renovable (eólica, solar e hidráulica), además de nuclear y térmica (ciclos combinados) y ofrece servicios energéticos y de movilidad eléctrica a través de Endesa X. Su negocio se organiza en generación, redes (e-distribución) y comercialización (Endesa Energía); está controlada mayoritariamente por el grupo italiano Enel. Datos de interés: alrededor de 23 GW de capacidad instalada, más de 10 millones de clientes eléctricos en España y un plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2040 y cierre progresivo del carbón.