El Corte Inglés ofrece descuentos para viajar a Tenerife en Carnaval: el paquete incluye vuelo y hotel por 8 días. (Foto: Freepik).

El Corte Inglés lanzó una oferta especial para disfrutar de una de las fiestas más importantes de Europa con un paquete que incluye vuelo y hotel por 8 días, una oportunidad ideal para quienes buscan combinar vacaciones, playa y celebración en España.

Reconocido como Fiesta de Interés Turístico Internacional, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife convierte a la isla en un escenario de música, color y disfraces durante semanas. Cada año, miles de viajeros llegan desde distintos puntos del mundo para sumarse a una celebración que no entiende de horarios y que se vive intensamente en la calle.

Tenerife en Carnaval: ¿qué incluye el paquete turístico?

La propuesta de Viajes El Corte Inglés está pensada para quienes desean vivir el Carnaval de Tenerife sin preocuparse por la organización del viaje. En ese sentido, el paquete incluye:

Billete de avión ida y vuelta en clase turista desde Madrid

Hotel seleccionado en régimen de alojamiento (según disponibilidad)

Estancia de 8 días y 7 noches

Tasas aéreas (sujetas a posibles variaciones)

Traslados incluidos

El Corte Inglés ofrece descuentos para viajar a Tenerife en Carnaval. (Fuente: archivo).

Las principales actividades del Carnaval de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es considerado el más importante de Europa y uno de los más destacados del mundo. Entre los eventos y actividades más esperados se encuentran:

Concursos de murgas y comparsas, con actuaciones cargadas de humor y ritmo

Galas de elección de la Reina del Carnaval, Reina Infantil y Reina de los Mayores

Cabalgata Anunciadora, que marca el inicio del carnaval en la calle

Bailes populares y fiestas nocturnas al aire libre

Coso Apoteósico, la gran cabalgata de cierre de las fiestas

Fin de fiesta con espectáculos y exhibición pirotécnica

Durante estos días, Santa Cruz se llena de luces, música y disfraces, con celebraciones que se extienden hasta la madrugada.

El Corte Inglés ofrece descuentos para viajar a Tenerife en Carnaval. Viajes El Corte Inglés

¿Cómo reservar el viaje a Tenerife?

El paquete para viajar a Tenerife en Carnaval está disponible desde 382 euros por persona en España, en habitación doble y con plazas limitadas. Sin embargo, el precio es orientativo y puede variar según fechas, hotel y disponibilidad.

La reserva puede realizarse a través de Viajes El Corte Inglés, tanto en su web como en oficinas físicas. Además, existe la posibilidad de pago en 3 meses con la Tarjeta El Corte Inglés, sujeto a aprobación por parte de la financiera.

De ese modo, se esta propuesta se ha posicionado como una alternativa atractiva para quienes ya piensan en las celebraciones del Carnaval 2026 y buscan asegurarse un viaje inolvidable a uno de los destinos festivos más emblemáticos del mundo.