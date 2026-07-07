Oficial | Confirmaron que no habrá actividad laboral este lunes 13 de julio y se viene un fin de semana largo en estas provincias

Un nuevo beneficio en el calendario generará gran expectativa para miles de ciudadanos españoles que podrán disfrutar de un descanso extendido a mediados de mes. Las autoridades gubernamentales validaron la suspensión de actividades laborales para el próximo lunes 13 de julio y habrá un nuevo fin de semana largo.

Justamente, habrá una jornada no laborable que impactará directamente en el desarrollo económico y turístico de dos jurisdicciones específicas. Este cese formal de tareas permitirá que trabajadores de distintos sectores planifiquen un viaje corto o simplemente descansen en sus hogares .

Oficial | Confirmaron que no habrá actividad laboral este lunes 13 de julio y se viene un fin de semana largo en estas provincias Ayuntamiento de Esparreguera

Qué provincias se verán afectadas por el día no laborable

El anuncio oficial determina que este feriado local no aplica a la totalidad del territorio nacional, sino a municipios muy específicos dentro de las comunidades de Cataluña y Andalucía.

Los empleados públicos y del sector privado que cumplan funciones en las localidades de Esparreguera (situada en la provincia de Barcelona) y Jabugo (ubicada en la provincia de Huelva) cesarán sus actividades habituales, permitiendo la conformación de un fin de semana largo de tres jornadas consecutivas, conectando el sábado 11 y el domingo 12 con el lunes de descanso.

¿Por qué no habrá actividad laboral este lunes 13 de julio?

Tanto en Esparreguera como en Jabugo, se vivirán fiestas patronales y tradicionales de los municipios, en donde los gobiernos decretaron un día festivo para este lunes 13 de julio.

Esparreguera

El motivo principal de la inactividad en tierras catalanas responde a la celebración de la histórica Festa Major d’Estiu (Fiesta Mayor de Verano) en Esparreguera. Las calles se llenarán de color y cultura a través de eventos tradicionales organizados para toda la comunidad:

Cultura popular y fuego : destacan las actividades de la Colla de Diables con su tradicional representación de “La Llagastada” y el recorrido gastronómico conocido como la “Llagastapa”.

Conciertos en vivo : la agenda cultural contempla la participación de orquestas tradicionales como la Maravella, las sardanas y espectáculos musicales de gran convocatoria con bandas como Doctor Prats y Sabor de Gràcia.

Cierre de oro: el lunes 13 se coronará con obras teatrales de primer nivel y sesiones de música con DJ locales.

Oficial | Confirmaron que no habrá actividad laboral este lunes 13 de julio y se viene un fin de semana largo en estas provincias Huelva 24

Jabugo

Por su parte, en el sur del país, el municipio de Jabugo paralizará su actividad laboral debido al cierre de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de los Remedios. Esta conmemoración andaluza congrega año tras año a miles de visitantes gracias a una propuesta que equilibra la tradición y el ocio: