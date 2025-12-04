El calendario de feriados colombianos está regulado por la Ley Emiliani desde 1983. Imagen: archivo.

El año 2025 llega a su fin y comienza la planificación del próximo año. El calendario laboral 2026 ya es oficial y el Boletín Oficial del Estado confirmó once días festivos nacionales, entre ellos Semana Santa, Navidad, el Día del Trabajo y la Fiesta Nacional de España.

Según el BOE, “el calendario laboral de 2026 recoge un total de nueve festivos nacionales comunes” y serán fiesta en toda España el 1 de enero, 6 de enero, 3 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

A esto se suman los festivos autonómicos y los dos días locales que fija cada ayuntamiento, hasta alcanzar los 14 días no laborables.

Festivos nacionales 2026

Jueves 1 de enero (Año Nuevo)

Martes 6 de enero (Epifanía del Señor)

Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

Viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo)

Sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen)

Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

Domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos)

Martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

Viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor)

Festivos autonómicos 2026

28 de febrero — Día de Andalucía

2 de marzo — Lunes siguiente al Día de les Illes Balears

19 de marzo — San José

20 de marzo — Fiesta del Eid Fitr

2 de abril — Jueves Santo

6 de abril — Lunes de Pascua

23 de abril — San Jorge / Día de Aragón

23 de abril — Fiesta de Castilla y León

2 de mayo — Fiesta de la Comunidad de Madrid

27 de mayo — Fiesta del Sacrificio (Eid al Adha / Aid al Adha)

30 de mayo — Día de Canarias

4 de junio — Corpus Christi

9 de julio — Día de la Región de Murcia

9 de julio — Día de La Rioja

24 de julio — San Juan

25 de julio — Santiago Apóstol / Día Nacional de Galicia

28 de julio — Día de las Instituciones de Cantabria

5 de agosto — Nuestra Señora de África

2 de septiembre — Día de Ceuta

8 de septiembre — Día de Asturias

8 de septiembre — Día de Extremadura

11 de septiembre — Fiesta Nacional de Cataluña

15 de septiembre — La Bien Aparecida

9 de octubre — Día de la Comunitat Valenciana

2 de noviembre — Lunes siguiente a Todos los Santos

7 de diciembre — Lunes siguiente al Día de la Constitución Española

26 de diciembre — San Esteban

Comunidades que trasladan los festivos

Lunes 2 de noviembre (por Todos los Santos)

Andalucía

Aragón

Asturias

Canarias

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Extremadura

Comunidad de Madrid

Navarra

Lunes 7 de diciembre (por la Inmaculada)

Andalucía

Aragón

Asturias

Cantabria

Castilla y León

Extremadura

Comunidad de Madrid

Murcia

La Rioja

Melilla

Fines de semana largo confirmados

3 de abril (Viernes Santo) → fin de semana largo

1 de mayo (Viernes) → fin de semana largo

12 de octubre (Lunes) → fin de semana largo

25 de diciembre (Viernes) → fin de semana largo

