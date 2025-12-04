En esta noticia
El año 2025 llega a su fin y comienza la planificación del próximo año. El calendario laboral 2026 ya es oficial y el Boletín Oficial del Estado confirmó once días festivos nacionales, entre ellos Semana Santa, Navidad, el Día del Trabajo y la Fiesta Nacional de España.
Según el BOE, “el calendario laboral de 2026 recoge un total de nueve festivos nacionales comunes” y serán fiesta en toda España el 1 de enero, 6 de enero, 3 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.
A esto se suman los festivos autonómicos y los dos días locales que fija cada ayuntamiento, hasta alcanzar los 14 días no laborables.
Festivos nacionales 2026
- Jueves 1 de enero (Año Nuevo)
- Martes 6 de enero (Epifanía del Señor)
- Viernes 3 de abril (Viernes Santo)
- Viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo)
- Sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen)
- Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
- Domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos)
- Martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)
- Viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor)
Festivos autonómicos 2026
- 28 de febrero — Día de Andalucía
- 2 de marzo — Lunes siguiente al Día de les Illes Balears
- 19 de marzo — San José
- 20 de marzo — Fiesta del Eid Fitr
- 2 de abril — Jueves Santo
- 6 de abril — Lunes de Pascua
- 23 de abril — San Jorge / Día de Aragón
- 23 de abril — Fiesta de Castilla y León
- 2 de mayo — Fiesta de la Comunidad de Madrid
- 27 de mayo — Fiesta del Sacrificio (Eid al Adha / Aid al Adha)
- 30 de mayo — Día de Canarias
- 4 de junio — Corpus Christi
- 9 de julio — Día de la Región de Murcia
- 9 de julio — Día de La Rioja
- 24 de julio — San Juan
- 25 de julio — Santiago Apóstol / Día Nacional de Galicia
- 28 de julio — Día de las Instituciones de Cantabria
- 5 de agosto — Nuestra Señora de África
- 2 de septiembre — Día de Ceuta
- 8 de septiembre — Día de Asturias
- 8 de septiembre — Día de Extremadura
- 11 de septiembre — Fiesta Nacional de Cataluña
- 15 de septiembre — La Bien Aparecida
- 9 de octubre — Día de la Comunitat Valenciana
- 2 de noviembre — Lunes siguiente a Todos los Santos
- 7 de diciembre — Lunes siguiente al Día de la Constitución Española
- 26 de diciembre — San Esteban
Comunidades que trasladan los festivos
Lunes 2 de noviembre (por Todos los Santos)
- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Canarias
- Castilla-La Mancha
- Castilla y León
- Extremadura
- Comunidad de Madrid
- Navarra
Lunes 7 de diciembre (por la Inmaculada)
- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Cantabria
- Castilla y León
- Extremadura
- Comunidad de Madrid
- Murcia
- La Rioja
- Melilla
Fines de semana largo confirmados
- 3 de abril (Viernes Santo) → fin de semana largo
- 1 de mayo (Viernes) → fin de semana largo
- 12 de octubre (Lunes) → fin de semana largo
- 25 de diciembre (Viernes) → fin de semana largo
Además:
- En comunidades con Jueves Santo festivo → puente de 4 días
- En comunidades con Lunes de Pascua festivo → puente de 5 días