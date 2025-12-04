En esta noticia

El año 2025 llega a su fin y comienza la planificación del próximo año. El calendario laboral 2026 ya es oficial y el Boletín Oficial del Estado confirmó once días festivos nacionales, entre ellos Semana Santa, Navidad, el Día del Trabajo y la Fiesta Nacional de España.

Según el BOE, “el calendario laboral de 2026 recoge un total de nueve festivos nacionales comunes” y serán fiesta en toda España el 1 de enero, 6 de enero, 3 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

A esto se suman los festivos autonómicos y los dos días locales que fija cada ayuntamiento, hasta alcanzar los 14 días no laborables.

Festivos nacionales 2026

  • Jueves 1 de enero (Año Nuevo)
  • Martes 6 de enero (Epifanía del Señor)
  • Viernes 3 de abril (Viernes Santo)
  • Viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo)
  • Sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen)
  • Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
  • Domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos)
  • Martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)
  • Viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor)
Festivos autonómicos 2026

  • 28 de febrero — Día de Andalucía
  • 2 de marzo — Lunes siguiente al Día de les Illes Balears
  • 19 de marzo — San José
  • 20 de marzo — Fiesta del Eid Fitr
  • 2 de abril — Jueves Santo
  • 6 de abril — Lunes de Pascua
  • 23 de abril — San Jorge / Día de Aragón
  • 23 de abril — Fiesta de Castilla y León
  • 2 de mayo — Fiesta de la Comunidad de Madrid
  • 27 de mayo — Fiesta del Sacrificio (Eid al Adha / Aid al Adha)
  • 30 de mayo — Día de Canarias
  • 4 de junio — Corpus Christi
  • 9 de julio — Día de la Región de Murcia
  • 9 de julio — Día de La Rioja
  • 24 de julio — San Juan
  • 25 de julio — Santiago Apóstol / Día Nacional de Galicia
  • 28 de julio — Día de las Instituciones de Cantabria
  • 5 de agosto — Nuestra Señora de África
  • 2 de septiembre — Día de Ceuta
  • 8 de septiembre — Día de Asturias
  • 8 de septiembre — Día de Extremadura
  • 11 de septiembre — Fiesta Nacional de Cataluña
  • 15 de septiembre — La Bien Aparecida
  • 9 de octubre — Día de la Comunitat Valenciana
  • 2 de noviembre — Lunes siguiente a Todos los Santos
  • 7 de diciembre — Lunes siguiente al Día de la Constitución Española
  • 26 de diciembre — San Esteban
Comunidades que trasladan los festivos

Lunes 2 de noviembre (por Todos los Santos)

  • Andalucía
  • Aragón
  • Asturias
  • Canarias
  • Castilla-La Mancha
  • Castilla y León
  • Extremadura
  • Comunidad de Madrid
  • Navarra

Lunes 7 de diciembre (por la Inmaculada)

  • Andalucía
  • Aragón
  • Asturias
  • Cantabria
  • Castilla y León
  • Extremadura
  • Comunidad de Madrid
  • Murcia
  • La Rioja
  • Melilla
Fines de semana largo confirmados

  • 3 de abril (Viernes Santo) → fin de semana largo
  • 1 de mayo (Viernes) → fin de semana largo
  • 12 de octubre (Lunes) → fin de semana largo
  • 25 de diciembre (Viernes) → fin de semana largo

Además:

  • En comunidades con Jueves Santo festivo → puente de 4 días
  • En comunidades con Lunes de Pascua festivo → puente de 5 días