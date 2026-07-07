En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

En el martes, 7 de julio de 2026 , los ciudadanos de España conmemoran el San Fermín, considerado feriado regional, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

San Fermín (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el martes 7 de julio?

El San Fermín se celebra del 7 al 14 de julio en Pamplona, España, en honor a San Fermín, su patrón. Esta festividad comienza con la conmemoración de su martirio, teniendo raíces en la religión católica. Con el paso del tiempo, San Fermín ha evolucionado de una fiesta religiosa a una celebración popular con actividades culturales, taurinas y musicales, atrayendo a miles de visitantes de todo el mundo.

Uno de los aspectos más notorios de la celebración son los encierros de toros, donde los participantes corren delante de toros en un recorrido de 850 metros por las calles de Pamplona. Esta tradición, que tiene una larga historia en la región, refleja la valentía y habilidad de los corredores, así como su respeto hacia los animales. A pesar de los riesgos, los encierros son una experiencia emocionante que forma parte integral de la festividad.

Además de los encierros, San Fermín incluye procesiones y actos religiosos en honor al santo, como la misa solemne en la catedral y la procesión del santo. Estos eventos reflejan la devoción de los habitantes de Pamplona, mientras que el ambiente festivo se complementa con actividades culturales, conciertos y ferias gastronómicas. En conjunto, San Fermín es una celebración que une tradición, religión y diversión, convirtiéndose en un símbolo de la identidad de Pamplona y de España.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar San Fermín?

Para celebrar San Fermín, los participantes deben vestirse de blanco y rojo, un símbolo que representa la festividad. Desde el 7 hasta el 14 de julio, la ciudad de Pamplona se llena de vida, con eventos que incluyen conciertos, ferias gastronómicas y espectáculos que animan las calles. Las personas disfrutan de actividades culturales, como danzas y desfiles, creando un ambiente festivo y alegre que hace que cada día de la celebración sea único.

No se puede olvidar la tradición de los encierros de toros, que tienen lugar cada mañana y atraen a valientes corredores que se aventuran a correr delante de los toros por las calles de la ciudad. Además, los actos religiosos, como las procesiones en honor a San Fermín y la misa solemne, reflejan la devoción de los habitantes y enriquecen el significado de esta celebración. San Fermín es, sin duda, una experiencia inolvidable que mezcla fe, cultura y diversión.