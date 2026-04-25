En España, la renovación del pasaporte es un trámite clave para garantizar la movilidad internacional. La normativa vigente establece plazos claros para iniciar el proceso, con el objetivo de evitar demoras y complicaciones administrativas que puedan afectar a los ciudadanos. El Ministerio del Interior permite comenzar la renovación cuando el documento se encuentra dentro de los últimos 12 meses de vigencia. Esta medida busca ordenar la demanda y facilitar la gestión de citas, especialmente en períodos de alta demanda. No respetar estos tiempos puede derivar en inconvenientes. Las autoridades advierten que iniciar el trámite fuera del plazo recomendado puede implicar mayores tiempos de espera o requisitos adicionales que retrasen la obtención del documento. La renovación del pasaporte español debe realizarse de manera presencial. El procedimiento se lleva a cabo en dependencias de la Policía Nacional o en consulados en el exterior, siempre con cita previa. Para completar el trámite, es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en vigor, una fotografía reciente y abonar la tasa correspondiente. Además, el solicitante debe acudir personalmente a la oficina asignada. La normativa oficial establece que “se puede solicitar un nuevo pasaporte cuando el anterior se halla dentro de los últimos 12 meses de vigencia”. Este margen permite planificar con tiempo y evitar que el documento caduque sin haber iniciado la renovación. No iniciar la renovación dentro del plazo recomendado puede generar complicaciones para salir e ingresar del país. Las administraciones suelen priorizar las solicitudes realizadas dentro de la ventana oficial, lo que puede dejar en desventaja a quienes gestionan el trámite fuera de término. En la práctica, esto se traduce en demoras para conseguir turno, mayor exigencia en la documentación y posibles verificaciones adicionales si el pasaporte ya está vencido. Además, contar con un documento caducado puede dificultar los viajes internacionales. En muchos casos, cruzar fronteras requiere un pasaporte vigente, lo que convierte la renovación en un paso imprescindible para evitar inconvenientes. El pasaporte español no solo acredita identidad, sino también nacionalidad. Su vigencia varía según la edad del titular, con una duración de hasta 10 años para mayores de 30 años. En los últimos años, la alta demanda de citas ha vuelto más exigente el proceso de renovación, especialmente en épocas cercanas a vacaciones. Por eso, las autoridades recomiendan iniciar el trámite con anticipación. La planificación es clave. Adelantarse a los plazos permite acceder a turnos más rápidos y evita retrasos que podrían afectar viajes o gestiones importantes. Mantener el pasaporte en vigor sigue siendo una condición esencial para la movilidad internacional. Además, el pasaporte también puede renovarse en situaciones específicas, como cuando se han agotado las páginas del documento o en caso de pérdida o robo, siempre que se cumplan las condiciones de identificación exigidas.