Oficial y confirmado | El nuevo turismo que crece en el país y que molesta a los vecinos: costaría un 29% menos. Fuente: Freepik.

En los últimos años, se ha producido una transformación significativa en el tipo de turismo presente en España y en el resto de los países de Europa. Esto se debe a que las caravanas se han posicionado como una alternativa económica y flexible frente a los alojamientos tradicionales, que resultan más costosos e inaccesibles.

De esta forma, según los últimos datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), este año se matricularon más de 3000 nuevas caravanas, lo que supone un incremento del 8,96% con respecto a 2025.

Sin embargo, el crecimiento del turismo en autocaravana ha generado quejas vecinales y tensiones en la convivencia con las comunidades locales por la ocupación del espacio público.

El aumento de las matriculaciones de caravanas en España

Asocamp, la asociación que agrupa a más del 90% de los concesionarios italianos de autocaravanas y caravanas, informó que las solicitudes de alquiler y compra de estos vehículos han aumentado en los últimos años en toda Europa.

Oficial y confirmado | El nuevo turismo que crece en el país y que molesta a los vecinos: costaría un 29% menos. Fuente: Freepik. Freepik

La representante del sector atribuyó este fenómeno a la búsqueda de una mayor autonomía por parte de los viajeros y al interés por mantener un contacto más directo con la naturaleza y con la autenticidad de los lugares que visitan.

Según datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, en 2025 se registraron 413 millones de pernoctaciones en campings, parques para vehículos recreativos y áreas para caravanas en la Unión Europea, lo que representó un aumento del 28,5% respecto a 2015.

Asimismo, la mayor parte de estas actividades se desarrollaron en Francia, España, Italia y Alemania. En ese contexto, las regulaciones y normativas establecidas dependen de las necesidades de cada territorio y de las oportunidades de beneficio que ofrece este tipo de turismo.

Las quejas vecinales por la ocupación del espacio público

La portavoz de ASEICAR, Belén Campos, explicó que el fenómeno del turismo en caravanas creció tras el confinamiento en España, aunque en otros países ya estaba presente.

Si bien afirma que se trata de un sector en alza, considera que su crecimiento debería estar acompañado por la creación de una normativa y de espacios específicos destinados a que los turistas puedan estacionar y pernoctar, con el fin de alcanzar una integración y convivencia pacífica con los vecinos locales.

Por ejemplo, las zonas costeras son algunas de las más afectadas y las que reciben más quejas vecinales. En España, existen más de 1700 áreas de camping destinadas a la pernoctación o al aparcamiento de este tipo de vehículos, mientras que otros países, como Francia, cuentan con 6000.

Incluso, los municipios cuentan con varios puntos dedicados a la acampada y la pernoctación, que incluyen servicios de suministro de agua y otras comodidades. En problema surge en el hecho de que algunos turistas aprovechan espacios gratuitos o cercanos a la naturaleza para desarrollar la actividad, lo que genera conflictos vecinales con los locales.

Qué establece la DGT sobre las autocaravanas

La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que una autocaravana puede estacionar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, siempre que no ocupe más espacio del delimitado por su perímetro, no despliegue toldos, mesas o sillas, no apoye patas estabilizadoras ni vierta residuos al exterior.

Oficial y confirmado | El nuevo turismo que crece en el país y que molesta a los vecinos: costaría un 29% menos. Fuente: Freepik. Freepik

Incluso, pernoctar dentro del vehículo es legal si se mantienen esas condiciones. Sin embargo, cuando se utilizan elementos exteriores o se altera el entorno, la situación pasa a considerarse acampada.

La normativa estatal convive con las ordenanzas locales. En este contexto, la DGT establece que los ayuntamientos pueden regular el estacionamiento de autocaravanas en las vías urbanas de su competencia. De esta forma, a pesar de las regulaciones generales del organismo, es fundamental consultar la señalización y la normativa municipal de cada destino.

Cuánto pueden ahorrar los turistas que viajan en autocaravana

Uno de los factores que explica el crecimiento del turismo en autocaravana es el ahorro frente a otras formas de viajar. Según un estudio elaborado por CamperDays y difundido por Hosteltur, recorrer determinados destinos europeos en este tipo de vehículo puede resultar hasta un 29% más barato que combinar una estancia en hotel con el alquiler de un coche.

El análisis comparó viajes de entre 10 y 14 días para dos personas en Alemania, Suecia, Noruega e Islandia, teniendo en cuenta el precio del alquiler del vehículo, el alojamiento y el combustible. Los resultados mostraron que el ahorro varía según el país, la temporada y la duración del viaje.

En Alemania, viajar en autocaravana puede ser hasta un 29% más económico durante la temporada alta, mientras que en Noruega el ahorro puede situarse en torno al 14% y en Suecia alcanzar el 13%.

Pese a que España tiene un ecosistema de viajes similar al de otros países de Europa, no necesariamente puede trasladar estas diferencias en costos. Sin embargo, es cuestión de tiempo para que esta nueva forma de turismo se convierta en una realidad que impacte de lleno a la economía mediterránea.