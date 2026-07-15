Hallazgo sin precedentes: descubrieron que Ítaca de Odiseo nunca fue una isla y cambia la historia griega

Un estudio reciente está revolucionando los estudios homéricos y la comprensión de la Odisea. Investigadores de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Aberdeen han demostrado que la Ítaca de Odiseo (Ulises) nunca fue una isla, sino parte de una península más grande en Cefalonia.

Este hallazgo combina filología, geociencia y arqueología, desafiando dos milenios de interpretaciones tradicionales sobre la patria del héroe griego. La península de Paliki emerge como la ubicación más probable de la Ítaca homérica.

Hallazgo sin precedentes: descubrieron que Ítaca de Odiseo nunca fue una isla y cambia la historia griega Antigone

El nuevo descubrimiento que cambia para siempre la historia greiga

Los profesores James Diggle (Cambridge) y John Underhill (Aberdeen) publicaron en julio de 2026 el artículo Was Homer’s Ithaca an Island? en la revista Antigone.

Diggle, experto traductor de la Odisea, analizó meticulosamente el texto original: Homero nunca utiliza νῆσος (nisos, “isla”) para referirse a Ítaca. En cambio, emplea términos como γαῖα (tierra), πατρίς (patria) y δῆμος (territorio o dominio).

Incluso en el canto XIII, cuando Odiseo llega a casa, la traducción literal indica “en el δῆμος de Ítaca hay una bahía de Forcis”, lo que implica que Ítaca era parte de una isla mayor, no la isla completa, según la Universidad de Aberdeen.

¿Dónde queda la verdadera isla que inspiró a Ítaca?

Esta nueva evidencia refuerza la teoría propuesta por Robert Bittlestone en su libro Odysseus Unbound (2005). La península occidental de Cefalonia, conocida como Paliki, coincide perfectamente con las descripciones de Homero: una tierra baja orientada al oeste, con islas cercanas como Zacinto, Same y Duliquio.

A diferencia de la actual isla de Ítaca (Ithaki), que es montañosa y mira al este, Paliki encaja en todos los detalles geográficos del poema. Además, en la Ilíada, Odiseo lidera a los “cefalenios”, vinculándolo directamente con Cefalonia.

La geología que resuelve el enigma

Durante más de 20 años, el profesor John Underhill estudió la zona. La hipótesis inicial de Bittlestone sugería que Paliki fue una isla separada en la Edad del Bronce, pero los análisis geocientíficos demostraron que siempre fue una península.

Hallazgo sin precedentes: descubrieron que Ítaca de Odiseo nunca fue una isla y cambia la historia griega Museo del Louvre

Estrabón no describía un canal marino, sino un curso de agua terrestre que aún fluye ocasionalmente tras tormentas. Este hallazgo elimina la necesidad de un “canal” y fortalece la identificación de Paliki como la Ítaca de Odiseo.

Excavaciones arqueológicas y perspectivas futuras

Excavaciones recientes del Eforado de Antigüedades de Cefalonia e Ítaca en Paliki, especialmente en la marisma de Livadi (posible puerto de Odiseo), han encontrado evidencias de importantes asentamientos de la Edad del Bronce.

Este descubrimiento no solo resuelve un misterio milenario, sino que une filología, geociencia y arqueología en una explicación elegante. Coincide además con el creciente interés por la Odisea, impulsado por la próxima película de Christopher Nolan.