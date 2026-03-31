En la provincia de Alicante, frente al mar Mediterráneo, Altea se ha consolidado como uno de los destinos más reconocibles de la Costa Blanca en España. Su perfil urbano, marcado por fachadas blancas y referencias visuales constantes al mar, ha convertido al municipio en un punto de interés dentro del mapa turístico nacional. La proyección de Altea como destino turístico se apoya en una combinación concreta de factores: su trazado urbano, su patrimonio arquitectónico y una actividad cultural sostenida. En ese contexto surge la comparación con Santorini, utilizada de forma recurrente para describir su estética. La identificación de Altea como el Santorini español responde a elementos visibles y reconocibles. Las casas encaladas, la disposición escalonada del casco urbano y la presencia de cúpulas azules generan una imagen coherente que se repite en distintos puntos del municipio. El punto más representativo es la Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, cuya silueta domina el perfil del casco antiguo. A partir de ese núcleo, el entramado de calles y miradores refuerza la percepción de conjunto, consolidando a Altea como uno de los lugares más fotografiados de la Costa Blanca. El casco antiguo de Altea concentra buena parte del atractivo del municipio. Se trata de un entramado de calles estrechas y empedradas que conducen hacia la zona alta, donde se ubican los principales puntos de interés. En este entorno se desarrolla una actividad constante vinculada al arte y la cultura. La presencia de galerías, talleres y espacios expositivos ha contribuido a posicionar a Altea como un referente cultural en la Comunidad Valenciana, con un perfil diferenciado respecto a otros destinos turísticos de la zona. La oferta turística de Altea se completa con su frente costero. El municipio cuenta con playas de guijarros y aguas transparentes, adecuadas para el baño y para actividades como el snorkel. Entre las zonas más conocidas se encuentran la Playa de la Roda y la Playa de la Olla, esta última con vistas abiertas hacia el entorno del Peñón de Ifach. A pocos kilómetros, la Sierra de Bernia ofrece rutas que amplían la experiencia con recorridos de senderismo y vistas sobre la Marina Baja. La gastronomía de Altea mantiene una base ligada al mar, con platos como el arròs a banda, el suquet de peix y preparaciones tradicionales como la coca a la llumà. Estos productos forman parte de la oferta habitual tanto en el casco antiguo como en el frente marítimo. En el plano cultural, las fiestas patronales en honor a la Virgen del Consuelo marcan uno de los momentos centrales del calendario local. Durante septiembre se celebran desfiles de moros y cristianos, junto con otras actividades que refuerzan la identidad histórica y cultural del municipio.