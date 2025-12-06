No es pescado: el alimento que tienes que comer para fortalecer la memoria y el crecimiento neuronal. Imagen: Shutterstock.

Al igual que la batata, la patata o la mandioca, el ñame es una fuente abundante de hidratos de carbono , principalmente del almidón, que constituye más del 70% de su composición. Se trata, pues, de un tubérculo que proviene de África del Oeste, América del Sur, África, las Antillas y las Islas del Pacífico. En España es uno de los alimentos más consumidos en las Islas Canarias.

Este alimento presenta una corteza más rugosa y resistente, lo que dificulta su pelado. Además, posee un bajo índice glucémico gracias a la presencia de carbohidratos complejos y fibra dietética.

En cuanto a sus propiedades físicas, cabe señalar que el almidón y las harinas de ñame son estables en suspensiones de alta temperatura y poseen propiedades gelificantes así como espesantes.

Se trata del ñame, un alimento poco conocido que aporta energía, previene enfermedades cardiovasculares y favorece el tránsito intestinal. ¿Qué otros beneficios incluye? (Imagen: Shutterstock)

Beneficios de consumir ñame

No solo que previene las enfermedades del corazón o favorece el tránsito intestinal, sino que también -al ser un concentrado en hidratos de carbono-, el ñame es catalogado como un alimento energético 100% saludable. Dada su riqueza en fibra y proteínas vegetales, se considera un buen alimento para deportistas .

Asimismo, proporciona una sensación de saciedad y ello, junto a su elevado contenido de almidón y su asequibilidad, lo posiciona como un cultivo de subsistencia según la FAO.

Otra de sus propiedades es la diosgenina, un compuesto que fortalece el crecimiento neuronal y la memoria, así como las habilidades del aprendizaje.

Valor nutricional del ñame (por cada 100 gramos)

Calorías: 118 kcal

Grasas: 0,2 g

Hidratos de carbono: 28 g

Proteínas: 1,5 g

Potasio: 816 mg

Calcio: 17 mg

Hierro: 0,5 mg

Magnesio: 21 mg

Otra de sus propiedades es la diosgenina, un compuesto que fortalece el crecimiento neuronal y la memoria, así como las habilidades del aprendizaje. (Imagen: Shutterstock)

Cómo usar ñame en la cocina

En la cocina, su preparación es similar a la de otros tubérculos: generalmente se consume cocido después de hervirlo, hornearlo o asarlo a la parrilla.

En forma de harina o almidón sirve como espesante o gelificante, en reemplazo por ejemplo de almidón de maíz, mientras que con su harina podemos fermentar y elaborar un pan apto para celíacos.

El ñame también se presta para la preparación de diversos platos, como potajes, sopas o chips ideales para comer entre horas.