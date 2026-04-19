Por primera vez se ha logrado el nacimiento de una cría de tapir malayo, una especie en peligro de extinción cuya población en estado salvaje apenas supera los 2500 individuos. Este hito se produjo en Bioparc Fuengirola y representa más de dos décadas de esfuerzo continuo dedicado a la conservación de este mamífero. La cría, que tiene un peso aproximado de 10 kilos, nació como resultado del emparejamiento de Rawa y Mekong, dos ejemplares que forman parte del Programa de Especies en Peligro de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). El nacimiento del tapir malayo en Bioparc Fuengirola representa un progreso significativo tras años de investigación, planificación y colaboración entre los profesionales del parque y expertos internacionales. La llegada de Mekong desde Suecia en 2023 fue fundamental para lograr este avance. A partir de ese momento, se implementó un seguimiento intensivo que culminó con éxito, bajo vigilancia constante, tanto presencial como a través de cámaras. El emparejamiento entre Rawa y Mekong presentó desafíos. Las dificultades en la compatibilidad entre los adultos retrasaron durante años la posibilidad de obtener una cría. Javier Vicent, responsable del equipo de Zoología, expresó su satisfacción: "Llevábamos muchos años intentándolo y por fin ha sido posible. Estamos contentísimos, es increíble.” El nacimiento se produjo el 29 de marzo de 2024, tras un proceso de gestación de 13 meses que fue cuidadosamente monitorizado mediante ecografías semanales. El equipo veterinario, liderado por Adrián Martínez, está supervisando de cerca la evolución del recién nacido, quien se espera permanezca con su madre entre seis y nueve meses antes de ser trasladado a otro centro como parte del plan de conservación europeo. El nacimiento del tapir malayo conlleva una significativa responsabilidad. Desde Bioparc Fuengirola, se han intensificado las acciones destinadas a asegurar el bienestar y el adecuado desarrollo de esta cría.