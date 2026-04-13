El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lanzó un mensaje directo a China durante su visita oficial a Pekín: “China hace mucho, y lo celebramos, pero puede hacer más exigiendo como hace que el derecho internacional se cumpla y cesen conflictos como los de Irán, el Líbano, Cisjordania o Ucrania”, recalcó. En una intervención en la Universidad de Tsinghua, el mandatario español subrayó que sin el compromiso de las grandes potencias resulta imposible garantizar la estabilidad global. Ante cientos de estudiantes, defendió la necesidad de cooperación internacional y pidió a Beijing un rol más activo en la defensa del derecho internacional. Sánchez remarcó que conflictos como los de Irán, Ucrania, Líbano, Gaza y Cisjordania requieren una respuesta más firme de la comunidad internacional. A su vez, sostuvo que el respeto a las normas internacionales constituye la base de un orden mundial equilibrado. El Gobierno español considera que el escenario global atraviesa una etapa de transición hacia un sistema multipolar. En ese contexto, España entiende que potencias como China tienen una responsabilidad mayor en la resolución de conflictos y en la garantía de la estabilidad internacional. Sánchez sostuvo que el gigante asiático ya desempeña un papel clave en la economía mundial, como principal exportador de bienes y actor central en innovación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, advirtió que ese liderazgo económico debe traducirse también en compromiso político y diplomático. El mandatario también cuestionó la idea de que el crecimiento de una potencia implique necesariamente la pérdida de otra. En su visión, el mundo no atraviesa un reemplazo de hegemonías, sino una expansión de centros de poder, lo que podría favorecer una mayor cooperación si se gestiona de manera adecuada. Durante su discurso, Sánchez defendió el rol de Unión Europea como actor clave en la estabilidad global. Afirmó que Europa representa uno de los principales motores económicos del mundo y un pilar fundamental en la defensa del multilateralismo. El presidente español insistió en que no puede existir un orden internacional sólido sin una Europa unida y activa. Además, pidió a China que reconozca el peso estratégico del bloque europeo, tanto en comercio como en inversión y desarrollo tecnológico. Finalmente, subrayó que la cooperación entre Europa y China resulta esencial para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad y la seguridad internacional. En ese marco, reafirmó la voluntad de España de fortalecer vínculos con múltiples actores globales, incluyendo países como Brasil, India, Sudáfrica y México.