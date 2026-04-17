La compraventa de viviendas con inquilinos dentro es una práctica cada vez más habitual en el mercado inmobiliario español. Sin embargo, no siempre está claro qué ocurre con el contrato de alquiler ni qué obligaciones asume cada parte cuando cambia el propietario. En este contexto, la legislación española define con precisión cuándo corresponde una indemnización al inquilino y quién debe pagarla. La clave está en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula la continuidad del contrato y establece límites concretos en caso de venta del inmueble. Cuando se produce la venta de una vivienda alquilada, el comprador se subroga automáticamente en el contrato existente. Esto significa que pasa a ser el nuevo arrendador y debe respetar las condiciones pactadas. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda durante un mínimo de cinco años si el propietario es una persona física, o siete años si se trata de una persona jurídica. Durante ese periodo, el contrato mantiene plena validez y no puede extinguirse por la venta. Este punto es clave, ya que impide que el nuevo propietario finalice el alquiler de forma anticipada sin respetar los plazos legales. La norma busca garantizar la estabilidad del arrendatario frente a cambios en la titularidad del inmueble. La indemnización al inquilino aparece en los casos en que el contrato de alquiler supera la duración mínima protegida por la ley. Es decir, cuando se han pactado más de cinco o siete años de arrendamiento. En estos supuestos, si la vivienda se vende y el contrato no se respeta en su totalidad, el arrendatario tiene derecho a recibir una compensación económica. La LAU establece que esta indemnización equivale a una mensualidad de renta por cada año del contrato que exceda el mínimo legal. Tal como recoge el artículo 14 de la normativa, esta compensación no la paga el nuevo propietario, sino el anterior dueño del inmueble. Es decir, la responsabilidad recae en quien firmó el contrato original con el inquilino. Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es que el comprador de la vivienda no está obligado a asumir ninguna indemnización al inquilino. Su única obligación es respetar el contrato durante el periodo mínimo legal. Esto implica que, incluso si el contrato establecía una duración mayor, el nuevo propietario puede extinguirlo una vez cumplidos los cinco o siete años, sin tener que abonar ninguna compensación. En ese caso, la posible indemnización corresponde exclusivamente al vendedor. Además, la ley permite que arrendador e inquilino acuerden expresamente que la venta del inmueble suponga la finalización del contrato. Si ese pacto existe, el nuevo propietario solo debe respetar el alquiler hasta el plazo mínimo legal, sin que exista obligación posterior de indemnizar al arrendatario.