Mercadona abre un nuevo supermercado en Illescas, Toledo, con 52 empleos fijos y una inversión de 5,8 millones de euros. Refuerza así su presencia en Castilla-La Mancha.

El crecimiento de las grandes cadenas de distribución marca el pulso del empleo en regiones donde cada puesto de trabajo tiene impacto directo en la economía local. Con más de 1600 supermercados en todo el país, Mercadona continúa consolidando su modelo de negocio con foco en la eficiencia y la cercanía al cliente.

Esta vez, la empresa presidida por Juan Roig apuesta por la provincia de Toledo con la apertura de un nuevo establecimiento que, además de ampliar la red de tiendas, generará 52 empleos fijos. La decisión no es casual: responde a una demanda creciente y al papel clave de Castilla-La Mancha en la estrategia de expansión de la compañía.

Illescas, la localidad elegida para el nuevo supermercado

El nuevo supermercado de Mercadona abrirá sus puertas en el municipio de Illescas, una de las zonas con mayor crecimiento residencial y logístico del sur de la provincia. La tienda, ubicada en la calle Clara Campoamor, ha supuesto una inversión de 5,8 millones de euros, según confirmó la empresa a través de un comunicado oficial.

Con esta apertura, Mercadona no solo suma presencia comercial, sino que responde a una demanda real de los habitantes de Illescas, una localidad que ha experimentado un notable desarrollo urbanístico y demográfico en los últimos años. Además, la elección del enclave obedece a su conectividad estratégica con Madrid y el corredor logístico del sur.

Empleo estable y apuesta por la eficiencia energética

Uno de los aspectos más destacados de esta apertura es la creación de 52 puestos de trabajo estables y de calidad, según especificó la compañía. Todos ellos con contrato fijo desde el primer día, en línea con la política laboral de la firma. La plantilla incorpora desde personal de caja hasta responsables de secciones como pescadería, carnicería o panadería.

Además de generar empleo directo, el nuevo establecimiento repercute positivamente en el tejido económico local. Proveedores, transportistas, empresas de mantenimiento y limpieza forman parte de la cadena de valor que se activa con cada nueva tienda.

En cuanto al diseño del supermercado, destaca la apuesta por la eficiencia energética. El local cuenta con placas solares, sistemas de refrigeración más sostenibles y tecnologías de iluminación LED. Todo esto permite una reducción del consumo energético de hasta un 40 % respecto a los supermercados tradicionales de la cadena.

Qué implica esta apertura para Toledo y la región

La provincia de Toledo sigue ganando protagonismo en los planes de inversión de las grandes cadenas. En el caso de Mercadona, esta apertura refuerza su compromiso con Castilla-La Mancha, donde ya opera más de 80 tiendas.

Illescas, en particular, se consolida como un núcleo estratégico. Su cercanía a Madrid y su crecimiento sostenido la han posicionado como un enclave logístico clave. La llegada de nuevas tiendas, como esta de Mercadona, no solo cubre necesidades de consumo, también impulsa el desarrollo urbanístico y la fijación de población joven en la zona.

Este tipo de inversiones, además, alimentan un círculo virtuoso: empleo, consumo, dinamización económica y servicios públicos. No se trata solo de abrir una tienda, sino de activar un ecosistema económico que beneficia tanto a proveedores como a consumidores.

Con esta nueva apertura, Mercadona demuestra que sigue viendo en el entorno local no solo un mercado, sino también una oportunidad para consolidar su modelo y aportar valor social.