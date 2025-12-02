Adiós Mercadona: este supermercado vende el litro de aceite de oliva desde 5 euros

El precio del aceite de oliva en el último año ha aumentado un 52,5%, según los datos de agosto compartidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por esa razón, es necesario conocer las ofertas y promociones disponibles para comprar este producto sin gastar de más.

A pesar de que existen varias alternativas para adquirir el ahora denominado "oro líquido" a un precio accesible, esta tienda disponible en todo el país ofrece varios chollos para que sus clientes no dejen de consumir este típico alimento español.

Adiós Mercadona, Carrefour y Lidl: este supermercado lanzó los mejores chollos de aceite de oliva (foto: Pixabay).

¿Dónde comprar aceite de oliva barato?

Una de las alternativas más convenientes para los consumidores es comprar aceite de oliva en algunas de las 1000 cooperativas que hay distribuidas por toda España, ya que ofrecen productos de calidad y en cantidad a un costo asequible.

Sin embargo, no todos cuentan con el tiempo suficiente para acercarse a estos puntos de venta. Por esa razón, es necesario conocer los precios disponibles en los supermercados, en este caso en Día, para saber dónde realizar la compra sin gastar de más.

Las mejores ofertas en aceites de oliva

La primera de las ofertas disponibles es el Aceite de oliva suave Almazara del olivar por botella de un litro a 3,85 euros, que se puede comprar las tiendas físicas o en la página web de Día.

Este alimento está elaborado con aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen. En cuanto a su valor nutricional, cada 100 mililitros aportan 824 calorías.

Imagen: chollos de aceite de oliva publicados en Día.

Por otro lado, una de las alternativas más económicas que ofrece esta cadena de tiendas es el Aceite de orujo de oliva Almazara del olivar por botella un litro a 4,95 euros por unidad.

A pesar de que no se trata de un aceite puro como el extra virgen, este alimento es un buen sustituto y estudios recientes sugieren que es muy beneficioso para la salud. Su aporte calórico cada 100 mililitros es de 125 calorías.

Para finalizar, el aceite de oliva intenso Almazara del olivar en garrafa de tres litros puede adquirirse a un valor de 11,55 euros por unidad, que se traduce a 3,85 euros por litro.