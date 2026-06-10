Comienza el Mundial 2026: le preguntamos a la inteligencia artificial quién será el campeón del mundo y esta fue su predicción

La espera terminó. Este jueves comienza el Mundial 2026 y millones de aficionados alrededor del planeta vuelven a hacerse la misma pregunta: ¿quién levantará la Copa del Mundo? Mientras las selecciones ultiman detalles para su debut, una simulación basada en inteligencia artificial y criterios estadísticos ya tiene un favorito para quedarse con el título.

La predicción se basa en un análisis estadístico que contempla el rendimiento reciente de las selecciones, la profundidad de los planteles, la experiencia en grandes torneos y la fortaleza general de cada equipo. Según el modelo, Francia cuenta con entre un 16% y un 18% de probabilidades de consagrarse campeona, el porcentaje más alto entre todos los participantes.

Detrás aparecen Argentina, con una estimación de entre el 14% y el 16%, y España, que alcanza entre el 12% y el 14%. Brasil completa el grupo de máximos aspirantes con entre el 11% y el 13%, mientras que Portugal, Inglaterra y Alemania también figuran entre los candidatos a llegar lejos en la competición.

¿Por qué la inteligencia artificial eligió a Francia?

La respuesta está en la estructura de su plantel. Según el análisis realizado por la IA, Francia presenta menos debilidades que la mayoría de las selecciones que disputarán el torneo y cuenta con una profundidad de equipo difícil de igualar.

¿Por qué la inteligencia artificial eligió a Francia? (Foto: Shutterstock)

El modelo destaca que el conjunto francés puede absorber mejor que otros equipos eventuales lesiones, sanciones o bajas de rendimiento. Además, considera que la diferencia de nivel entre titulares y suplentes es menor que en la mayoría de los seleccionados.

Otro punto clave es la experiencia internacional de sus futbolistas. Francia reúne jugadores acostumbrados a competir en las principales ligas europeas y en instancias decisivas, una característica que suele tener un peso importante en los Mundiales.

¿Quiénes son los principales rivales según la predicción?

La IA ubica a Argentina como la selección más cercana a Francia en la carrera por el título. La vigente campeona del mundo recibe una valoración muy alta por su experiencia reciente ganadora y por su capacidad para responder en partidos de eliminación directa.

Argentina y España, los principales rivales según la IA.

De hecho, el modelo considera que Argentina es el equipo que ofrece la mejor combinación entre probabilidad y confianza detrás de Francia. Por ese motivo, aparece como la amenaza más seria para el conjunto europeo.

España completa el podio de favoritos gracias a un modelo colectivo sólido, basado en la posesión y el control de los encuentros. Brasil, por su parte, mantiene una de las plantillas con mayor talento individual del torneo y figura entre los cuatro semifinalistas más probables.

Cuando se le pidió una predicción más concreta, la inteligencia artificial fue clara: Francia sería la campeona del Mundial 2026, con una final ante Argentina. Además, proyectó unas semifinales integradas por Francia, Argentina, España y Brasil.