España logró una marca histórica en la industria de defensa internacional. Según el último informe del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), el país se consolidó entre 2021 y 2025 como el décimo mayor exportador mundial de armamento militar, ocupando el 2,3 % de todas las transferencias globales de material de defensa. La nueva marca coloca al país en el selecto top 10 de los mayores exportadores de armamento militar del mundo, un logro destacable para una nación que no figura entre las diez mayores potencias por población, PIB o extensión territorial. De acuerdo al informe de SIPRI, referente mundial en análisis de comercio de armas, revela que el planeta vive una nueva fase de rearme. Las tensiones geopolíticas impulsaron el volumen global de transferencias de armamento en 2025 a su nivel más alto desde 1990, con un aumento del 9 % en el periodo 2021-2025 respecto al quinquenio anterior. Vale destacar que la organización de expertos suecos utiliza periodos de cinco años precisamente para evitar distorsiones por contratos puntuales de gran volumen y ofrecer una visión realista de la capacidad exportadora de cada país. En el ranking global 2021-2025, España ocupa el puesto número 10 con el 2,3 % del total mundial. No obstante, descendió posiciones respecto a periodos previos: fue noveno en 2020-2024 con 2,9 % y octavo en 2019-2023. De igual manera, el país mantiene su presencia en el exclusivo club de los mayores exportadores de armamento militar. De hecho, en 2025 de forma anual España aparece en el puesto 13, pero el análisis quinquenal confirma su entrada consolidada en el top 10 histórico. A pesar de haber sido superada por Israel y Corea del Sur en los dos últimos informes, España aumentó un 6,7 % sus ventas de material de defensa en el periodo 2021-2025 respecto al quinquenio anterior. Aunque su cuota global bajó ligeramente (del 2,4 % al 2,3 %), el volumen absoluto creció, demostrando una industria nacional en expansión. El 43% de las exportaciones españolas tuvo como destino Oriente Medio, donde Arabia Saudí se convirtió en el principal receptor: España suministró el 9,5% de las importaciones saudíes, solo por detrás de Estados Unidos. Por su parte, Asia y Oceanía absorbieron el 22%, destacando Australia, donde España cubrió el 6,5% de sus compras de defensa (segunda posición tras EE.UU.). Por último, Europa concentró el 20% restante. Este posicionamiento en el top 10 de los mayores exportadores de armamento militar del mundo llega en un contexto de soberanía estratégica. Sin embargo, el informe SIPRI también señala áreas de mejora: Italia creció un 157 % en sus transacciones. Por su parte, España debe mantener el ritmo para no distanciarse de sus socios europeos. Además, como importador, ocupa solo el puesto 39 mundial, con el 49 % de sus adquisiciones procedentes de Estados Unidos.