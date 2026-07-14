Este martes, 14 de julio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 24,4 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 305.618. Esta cifra refleja una variación del 1,41% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días Repsol mostró tendencia alcista: predominaron las subidas, con retrocesos en los días 3 y 8, racha de cuatro avances del 4 al 7 y cierre con dos alzas, dejando un balance neto positivo.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol durante la última semana ha sido del 32.94%, que es mayor que su volatilidad anual del 30.63%. Esto indica que en este periodo reciente, la empresa ha experimentado un comportamiento inestable con muchas variaciones en su valor. Esta diferencia resalta una mayor incertidumbre en las operaciones de Repsol en comparación con el comportamiento más estable que ha mostrado a lo largo del año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,4 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.76B, que se convierte en un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol de Madrid. Desarrolla actividades a lo largo de toda la cadena de valor: exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Estructura su negocio en Upstream, Industrial, Cliente y Generación Baja en Carbono. Produce petróleo y gas natural, combustibles, lubricantes y petroquímicos, además de electricidad renovable y biocombustibles; gestiona grandes refinerías y una amplia red de estaciones de servicio en España y aspira a cero emisiones netas en 2050.