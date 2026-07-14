Este 14 de julio de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) abren su cotización en el IBEX 35 a un precio de 39.05 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 6,375 acciones. Esta cifra muestra una leve variación negativa del -0.15% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un sesgo alcista: 6 jornadas de avance y 4 de retroceso, sin días planos, con una racha de subidas antes de cerrar con un descenso.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 10.32%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado el 19.62%. Dado que el 10.32% es menor que el 19.62%, esto indica que el comportamiento de la compañía es mucho más estable en el último año, con menos variaciones en su rendimiento reciente en comparación con el comportamiento a lo largo de un período más largo.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 39,2 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 1.89B, lo que permite contar con un fondo de inversión significativo.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española integrada que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Pertenece al grupo Enel y opera principalmente en España y Portugal, con millones de clientes residenciales y empresariales.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de renovables, hidráulica, nuclear y ciclos combinados; sus líneas de negocio incluyen redes, generación, comercialización y soluciones de movilidad eléctrica y eficiencia y fue fundada en 1944.