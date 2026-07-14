Este martes, 14 de julio de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 12,24 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 327.147. Esta cifra refleja una variación del -1,33% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Caixabank SA inició con cuatro jornadas al alza, continuó con dos descensos, tuvo un repunte aislado y cerró con tres caídas, dejando un saldo acumulado negativo y un sesgo bajista al final.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 24.35%, mientras que la volatilidad anual es del 24.12%. Dado que 24.35% es mayor que 24.12%, esto indica que su comportamiento ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,74 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es uno de los principales grupos financieros de España y cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Valencia, con centros corporativos en Barcelona y Madrid y opera también en Portugal a través de BPI.

Ofrece productos y servicios financieros (cuentas y pagos, tarjetas, préstamos e hipotecas, ahorro e inversión, fondos y planes, seguros) para particulares y empresas. Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, pymes y corporativa, gestión de activos, seguros y medios de pago; destaca por su red de oficinas, canales digitales (CaixaBankNow e imagin) y su actividad de microfinanzas vía MicroBank.