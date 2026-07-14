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Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los jugadores que aciertan las cifras ganadoras.
El lunes, 13 de julio de 2026,
Los números ganadores del sorteo fueron 06 35 39 45 46 47; el complementario es 18, el reintegro 6 y el Joker 6240449.
La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "0" ganadores con un galardón de "0" euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 6784830 euros, de los cuales se entregaron 3731656.5 euros.
- 6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros
- 5 aciertos más el complementario: 0 acertantes con 0 euros ganados
- 5 aciertos: 95 acertantes con un premio de 3921.08 euros
- 4 aciertos: 5664 acertantes con un premio de 61.9 euros
- 3 aciertos: 107748 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 660812 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuánto puedo ganar con La Primitiva?
El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.
Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:
- 6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores
- 6 aciertos: 37%
- 5 aciertos y el complementario: se destina el 6%
- 5 aciertos: el 11%
- 4 aciertos: el 16%.
¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?
El valor mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se subirá en los casos de se multipliquen las oportunidades.
Por otro lado, el competidor también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un precio de 1 euro.
¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?
Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar.
Recomendaciones para los jugadores
Fija un presupuesto y un tiempo antes de jugar y respétalos siempre. Juega por diversión, evita perseguir pérdidas y haz pausas frecuentes.
Si notas ansiedad, ocultas gastos o sientes que pierdes el control, busca apoyo. Puedes llamar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o escribir a oficina@jugadoresanonimos.org.