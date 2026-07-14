Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los jugadores que aciertan las cifras ganadoras.

El lunes, 13 de julio de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron 06 35 39 45 46 47; el complementario es 18, el reintegro 6 y el Joker 6240449.

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 6784830 euros, de los cuales se entregaron 3731656.5 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 0 acertantes con 0 euros ganados

5 aciertos: 95 acertantes con un premio de 3921.08 euros

4 aciertos: 5664 acertantes con un premio de 61.9 euros

3 aciertos: 107748 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 660812 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuánto puedo ganar con La Primitiva?

El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.

Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:

6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores

6 aciertos : 37%

5 aciertos y el complementario: se destina el 6%

5 aciertos : el 11%

4 aciertos: el 16%.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El valor mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se subirá en los casos de se multipliquen las oportunidades.

Por otro lado, el competidor también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un precio de 1 euro.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Fija un presupuesto y un tiempo antes de jugar y respétalos siempre. Juega por diversión, evita perseguir pérdidas y haz pausas frecuentes.

Si notas ansiedad, ocultas gastos o sientes que pierdes el control, busca apoyo. Puedes llamar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o escribir a oficina@jugadoresanonimos.org.