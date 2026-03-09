España aumentó sus exportaciones de armas un 6,7 % en los últimos cinco años respecto al lustro anterior. Así lo indica un informe difundido este lunes por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). El estudio sitúa a España entre los principales actores del comercio internacional de armamento. En ese contexto, el país logró consolidar su presencia en el mercado global y reforzó su posición entre los exportadores. Según el documento, las ventas españolas representaron una parte relevante dentro del comercio mundial de armas durante el último lustro. España aumenta sus exportaciones de armas casi un 7 % en el último lustro, un crecimiento que refleja el dinamismo del sector. El informe indica que “España aumentó sus exportaciones de armas un 6,7 % en los últimos cinco años respecto al lustro anterior”. El mismo documento detalla que “Las ventas españolas supusieron el 2,3 % del total mundial (una décima menos que en 2016-20), lo que sitúa a España como el décimo exportador”. Ese porcentaje ubica a España dentro del grupo de países con mayor peso en el comercio internacional de armamento, un mercado que en los últimos años experimentó cambios impulsados por tensiones geopolíticas. Los datos del informe muestran que varios países concentraron la mayor parte de las exportaciones españolas. Entre ellos destacan algunos de los mercados más activos en materia de defensa. El informe señala que “Arabia Saudí (28 %), Turquía (16 %) y Bélgica (12 %) fueron los principales compradores de armas españoles en el último lustro”. Este reparto refleja la importancia de los acuerdos internacionales de defensa y de la demanda de equipamiento militar por parte de distintos países en los últimos años. El informe también analiza la evolución del comercio global de armamento. Según el documento, el crecimiento de las transferencias internacionales estuvo impulsado por la situación geopolítica. El estudio indica que “el comercio mundial de armas creció un 9,2 % el último lustro, en comparación con el anterior, debido al aumento de la demanda en Europa, por la guerra en Ucrania y el refuerzo de la defensa propia”. Además, el documento subraya que “Los países europeos triplicaron sus importaciones de armas en el periodo 2021-25 con respecto a 2016-20, lo que hizo que las transferencias a nivel mundial experimentaran la mayor subida en una década”. España no solo aparece en el ranking de exportadores. El informe también analiza su papel como importador dentro del mercado internacional. Según el documento, “España ocupa el puesto 39 en la lista de compradores mundiales, con el 0,6 % del total, más del doble que cinco años atrás”. En cuanto al origen de las compras, el informe indica que “La mayoría de las compras españolas proceden de Estados Unidos (49 %), seguido por Suiza (25 %) y Francia (9,1 %)”.