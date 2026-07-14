En la apertura de mercados de este martes, 14 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 16,78 euros y registran un volumen de 25292 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,3% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Enagás S.A inició con caídas, encadenó una recuperación irregular, logró tres jornadas de avance y cerró con tres descensos seguidos, resultando en un balance neto bajista y mayor volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás durante la última semana ha sido del 5.10%, lo cual es notablemente menor que su volatilidad anual del 21.83%. Esto indica que, en comparación con el comportamiento más inestable del último año, la empresa ha mostrado un comportamiento mucho más estable en la última semana.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa asciende a 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos y antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, después de restar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en -299.31M, lo que indica que la empresa ha incurrido en pérdidas y se encuentra en una situación financiera desafiante.

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La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Es el Gestor Técnico del Sistema Gasista y se dedica al transporte, regasificación y almacenamiento de gas natural mediante una amplia red de gasoductos y plantas de GNL en España. No produce gas ni energía; su “producto” son infraestructuras y servicios de operación y logística gasista.

Su línea de negocio se centra en la gestión de redes y terminales de GNL y en el desarrollo de proyectos de gases renovables e hidrógeno (como el corredor H2Med). Datos de interés: fundada en 1972, desempeña un papel clave en la seguridad de suministro, cuenta con participaciones internacionales y contribuye a la transición energética en la península ibérica.