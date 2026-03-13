La esperanza de vida en España vuelve a situarse en lo más alto de Europa. Los nuevos datos publicados por Eurostat confirman que el país mantiene el mayor promedio de longevidad de toda la Unión Europea, consolidando una tendencia que se mantiene desde hace varios años. Según la oficina estadística comunitaria, la esperanza de vida al nacer en España alcanzó los 84 años en 2024, lo que vuelve a colocar al país en el primer puesto del ránking europeo. El promedio de la UE se situó en 81,5 años, una cifra que marca un máximo histórico y refleja la recuperación demográfica tras el impacto de la pandemia de COVID-19. Los datos de Eurostat muestran que España mantiene el liderazgo europeo en esperanza de vida al nacer, con 84 años de promedio en 2024. Esta cifra repite el resultado registrado en 2023 y confirma la estabilidad del país en los primeros puestos del indicador demográfico más utilizado para medir la longevidad de una población. Detrás de España aparecen Suecia (83,8 años), Italia (83,7 años) y Chipre, que también figuran entre los países con mayor expectativa de vida dentro de la Unión Europea. En el extremo opuesto se sitúan Bulgaria (75,8 años), Letonia (76,4) y Rumanía (76,5), que registran los niveles más bajos del bloque comunitario. El informe también confirma que el indicador europeo continúa recuperándose tras el impacto sanitario de la pandemia. En 2020 y 2021, la esperanza de vida en la UE cayó hasta 80,4 y 80,1 años, pero desde entonces la tendencia se ha revertido y el indicador ya supera los niveles previos a la crisis sanitaria. Además, los especialistas destacan que la longevidad en España se mantiene estable desde hace años gracias a una combinación de factores sociales, sanitarios y culturales. Este contexto explica por qué el país continúa situándose entre los territorios con mayor expectativa de vida del mundo, junto con Japón o Suiza. El liderazgo español también se refleja a nivel territorial. La Comunidad de Madrid volvió a situarse como la región con mayor esperanza de vida de toda la Unión Europea, con una media de 85,7 años en 2024. Aunque el dato supone una ligera reducción respecto a 2023, cuando alcanzó los 86,1 años, Madrid mantiene una ventaja significativa frente a la mayoría de regiones europeas y se consolida como el territorio más longevo del bloque comunitario. Solo cuatro regiones de la UE superaron los 85 años de esperanza de vida. Tras Madrid se situaron Trento y Bolzano (Italia) y la región de Estocolmo (Suecia), todas con una media cercana a los 85 años. En España también destacan Castilla y León (84,8 años), País Vasco y Navarra (84,7 años), territorios que se mantienen entre los más longevos del continente y que reflejan una distribución territorial relativamente equilibrada de los indicadores de salud. Estas cifras muestran que varias regiones españolas figuran de forma constante entre las áreas con mayor expectativa de vida de Europa, un dato que refuerza el posicionamiento del país en los indicadores demográficos internacionales. Diversos estudios demográficos y sanitarios coinciden en señalar varios factores que ayudan a explicar por qué España mantiene una de las mayores esperanzas de vida del mundo. Uno de los elementos más citados es la dieta mediterránea, basada en el consumo habitual de aceite de oliva, frutas, verduras, pescado, legumbres y cereales integrales. Numerosas investigaciones han vinculado este patrón alimentario con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y con una mayor longevidad. A este factor se suma la calidad del sistema sanitario público, el acceso relativamente amplio a servicios médicos y la prevención de enfermedades crónicas, aspectos que también influyen en el aumento de la esperanza de vida. También influyen factores sociales como la vida comunitaria activa, la actividad física moderada y ciertos hábitos culturales asociados al estilo de vida mediterráneo, que contribuyen a mejorar el bienestar a largo plazo. En conjunto, todos estos elementos ayudan a explicar por qué España continúa destacando entre los países con mayor esperanza de vida de la Unión Europea, con varias de sus regiones situadas entre las más longevas del continente.