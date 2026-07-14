Este 14 de julio de 2026, las acciones de Banco Santander (SAN) abren en el IBEX 35 con un precio de 11.90 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 954,810 acciones. Este dato representa una variación negativa del 0.90% en comparación con el día anterior, lo que refleja un ligero descenso en el valor de la entidad bancaria en el mercado español.

En los últimos 10 días, la acción de Banco Santander inició con cuatro alzas seguidas, luego encadenó dos retrocesos, rebotó dos jornadas y volvió a caer dos; el balance final es ligeramente positivo, con alternancia clara en la segunda mitad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se situó en un 33.72 %, lo que es superior a su volatilidad anual del 30.18 %. Esta diferencia indica que el comportamiento del banco es inestable y presenta muchas variaciones en su desempeño reciente. La volatilidad más alta de la última semana sugiere una mayor incertidumbre en el mercado en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,51 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que significa que ha obtenido una ganancia después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que vende, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras restar todos sus gastos, la ganancia final que la empresa reporta es de 12.57B, reflejando el fondo de inversión disponible.

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La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las 35 empresas españolas que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y su domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la banca y a los servicios financieros para particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros y soluciones de pago. Su negocio se organiza en banca minorista, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y seguros, pagos y financiación al consumo; fundada en 1857, opera principalmente en España, Reino Unido y América (Brasil, México, Chile, Argentina, EE. UU., entre otros) y también cotiza vía ADR en la NYSE (SAN).