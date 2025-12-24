El Ministerio de Defensa español ha firmado un acuerdo con Airbus Defence and Space para la adquisición de 25 nuevos cazas Eurofighter Typhoon, en el marco del programa Halcón II. (Imagen: archivo)

España dio un paso relevante en su estrategia de defensa y soberanía industrial. El Ministerio de Defensa encargó a Airbus 18 aviones C295 de transporte militar. El objetivo es reemplazar aeronaves veteranas del Ejército del Aire y del Espacio.

Según informó la compañía, con este pedido se “reafirma” la apuesta de España por el C295. Airbus destacó que la operación permite “reforzar la autonomía y soberanía estratégica nacional”. También impulsa el desarrollo de la industria aeronáutica española.

Los nuevos aviones se ensamblarán en Sevilla, en las instalaciones de Airbus Defence and Space. El contrato consolida a España como uno de los principales operadores mundiales de este modelo. La decisión tendrá impacto industrial y militar durante la próxima década.

Ejército del Aire: para qué se usarán los nuevos aviones C295

Los C295 estarán destinados a misiones de transporte, formación y entrenamiento. Según Airbus, estas aeronaves pueden transportar “70 soldados o 50 paracaidistas”. También pueden operar en pistas no preparadas.

Los aviones permiten realizar lanzamientos de cargas y de paracaidistas. Además, están preparados para la evacuación de heridos en operaciones militares. Estas capacidades amplían la versatilidad del Ejército del Aire y del Espacio.

Con este nuevo encargo, la flota total alcanzará las 46 unidades. Jean‑Brice Dumont subrayó que el Ejército del Aire se consolida como “el segundo mayor operador mundial” del C295. Solo India cuenta con una flota mayor.

Calendario de entregas: cuándo llegarán los nuevos C295

El acuerdo se divide en dos fases operativas. El primer grupo de aviones se destinará a enseñanza y transporte en la Escuela Militar de Transporte Aéreo. Esta base se encuentra en Matacán, Salamanca.

Actualmente, esas tareas se realizan con aviones CN235. Según el contrato, “el primero de estos aviones se entregará en 2026 y el último en 2028”. El recambio será progresivo y planificado.

El segundo grupo se empleará en la Escuela Militar de Paracaidismo. Está ubicada en la base aérea de Alcantarilla, en Murcia. Estas entregas están previstas “entre 2030 y 2032”, según confirmó Airbus.

Simuladores, formación y mantenimiento hasta 2032

El contrato va más allá del suministro de aeronaves. Incluye un sistema completo de simuladores de vuelo y enseñanza asistida por ordenador. También incorpora un software de gestión del entrenamiento.

Estos recursos se utilizarán tanto en Salamanca como en Murcia. El objetivo es modernizar la formación de pilotos y paracaidistas. Airbus destacó la importancia del entrenamiento digital.

Además, el acuerdo contempla un soporte integral de la flota. Esto incluye el mantenimiento de los aviones y la gestión del material necesario. El soporte se extenderá hasta diciembre de 2032.