Renfe ha suspendido la circulación de trenes en el Corredor Mediterráneo por el temporal asociado a la borrasca Oriana, con avisos meteorológicos de máximo nivel en parte del litoral. La medida afecta a los servicios de Larga y Media Distancia entre la Comunitat Valenciana y Cataluña, en una jornada marcada por rachas muy fuertes de viento. La compañía ha explicado que la prioridad es la seguridad. Por eso, se han suprimido trenes programados y no se ha habilitado un plan alternativo en algunos casos. A la vez, Renfe ha activado opciones de cambio y anulación sin coste para los viajeros con billetes afectados. La suspensión alcanza a trenes de Larga Distancia, como Euromed e Intercity, y también a servicios de Media Distancia que conectan la Comunitat Valenciana con Cataluña. Renfe ha indicado que la supresión responde a los avisos meteorológicos emitidos por la AEMET por viento intenso y condiciones adversas en la zona. El corte afecta a los desplazamientos previstos en el eje ferroviario que une Valencia con el norte, con impacto directo en viajeros de fin de semana. Además, se han visto condicionados tramos clave como el entorno de Valencia y Castellón, donde también se han cancelado varios servicios por la situación del viento. Renfe ha informado de que los trenes suprimidos no cuentan, en determinados recorridos, con servicio alternativo por carretera. Para facilitar la gestión de billetes, ha recordado que permite cambios y anulaciones gratuitas en los trayectos afectados por el temporal. Si tenías un billete para circular por este corredor, lo primero es comprobar el estado del servicio antes de desplazarte a la estación. Renfe ha habilitado la opción de modificar el viaje o anularlo sin penalización, una medida habitual cuando hay incidencias meteorológicas que obligan a suprimir trenes. En la práctica, eso significa que puedes cambiar fecha u horario, o solicitar la devolución según las condiciones vigentes para estos casos. La información suele actualizarse a lo largo del día, porque la decisión depende de la evolución del temporal y de la situación de la infraestructura. También conviene tener en cuenta que la incidencia no se limita solo a un tren concreto. En este episodio, Renfe ha detallado que se han suprimido servicios de Larga Distancia (Euromed e Intercity) y de Media Distancia entre la Comunitat Valenciana y Cataluña, y que no se ha establecido transporte alternativo en parte del corredor. En el tramo Valencia–Castellón, además, se han cancelado tres servicios de alta velocidad, lo que reduce aún más la oferta disponible. La suspensión ferroviaria llega en una jornada en la que la borrasca Oriana ha activado avisos en varias comunidades. En la provincia de Castellón se ha llegado a declarar aviso rojo por rachas muy fuertes, mientras que otras zonas del este han mantenido avisos de nivel alto. En algunos puntos se han registrado rachas que han superado los 170 km/h, según datos difundidos en el seguimiento informativo del episodio. El impacto del viento también se ha notado en carretera. Las autoridades de tráfico han aplicado medidas de prevención, como limitaciones de velocidad y restricciones para vehículos pesados en tramos concretos. En paralelo, los servicios de emergencia han atendido numerosas incidencias por caída de ramas, objetos desplazados y daños puntuales. En Cataluña y en Castellón se han enviado avisos a móviles mediante el sistema de alertas, con recomendaciones para evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor riesgo. Todo este contexto explica por qué el transporte ferroviario ha sido uno de los primeros servicios en recortar operaciones: con viento extremo, la circulación puede volverse insegura y obligar a paradas preventivas.