Las líneas de trenes nocturnos que expandirán su recorrido en 2026.

El año 2026 marca un hito fundamental para la movilidad en el continente con la puesta en marcha de cinco servicios ferroviarios que prometen redefinir la experiencia de viajar por Europa.

El impulso hacia una sostenibilidad real y la búsqueda de alternativas al tráfico aéreo han facilitado que diversas operadoras lancen rutas estratégicas que unen centros económicos y turísticos de primer nivel.

Las empresas del sector han detectado una demanda creciente de pasajeros que priorizan la comodidad del centro de las ciudades frente a las largas esperas en las terminales aéreas periféricas. La red ferroviaria europea vive así una de sus etapas más brillantes desde la llegada de la alta velocidad.

Vuelve una ruta histórica | El tren nocturno que conecta dos capitales regresa y ya tiene fecha. Foto: European Sleeper European Sleeper

El renovado auge de los trenes nocturnos

Uno de los anuncios más anticipados concierne a la consolidación de las trayectorias que permiten cruzar fronteras durante el descanso nocturno. La operadora European Sleeper amplía su presencia con el servicio que conecta Bruselas y Praga.

Esta ruta transita por ciudades centrales como Ámsterdam y Berlín, facilitando un desplazamiento eficiente entre el núcleo administrativo de la Unión Europea y la parte oriental del continente.

La revitalización de estos servicios nocturnos se ha convertido en un objetivo crucial para las iniciativas de transporte en Europa. Los viajeros aprecian la oportunidad de economizar una noche de hospedaje mientras abordan largas distancias con un nivel de comodidad que abarca desde asientos reclinables hasta cabinas privadas con servicios integrales.

La línea de European Sleeper que conectará distintas capitales europeas. European Sleeper

Nuevas conexiones ferroviarias en Europa

El modelo de éxito de los trenes Frecciarossa se expande a nuevas fronteras este año. Tras su consolidación en España y Francia, la operadora italiana entra con fuerza en las rutas que conectan Milán con el sur de Alemania. Este movimiento representa una competencia directa para las aerolíneas de bajo coste que operan en estos tramos.

La infraestructura ferroviaria italiana es reconocida por su puntualidad y diseño avanzado. La llegada de estos convoyes a territorio alemán permite a los pasajeros disfrutar de conexiones rápidas y frecuentes, evitando las complicaciones de la facturación de equipajes y los excesivamente prolongados controles de seguridad que caracterizan a los actuales aeropuertos.

Europa estrena conexiones clave

Una de las principales novedades de esta temporada es el fortalecimiento del eje París-Berlín. Aunque ya existían servicios previos, la inclusión de nuevas frecuencias de alta velocidad diarias y la intensificación de la línea nocturna de la ÖBB Nightjet garantizan una cobertura completa entre estas dos naciones europeas.

Asimismo, durante el año 2026, operadores como Ouigo e Iryo ampliarán sus servicios transfronterizos. La nueva ruta que conecta Barcelona con Montpellier y se extiende hasta París ofrece una alternativa económica para numerosos estudiantes y profesionales que realizan este trayecto de manera habitual.

Por último, las obras de mejora en la terminal de Ámsterdam Central posibilitan que el servicio de Eurostar recupere su plena capacidad operativa. Tras varios meses de restricciones técnicas, la conexión directa entre la capital neerlandesa y Londres vuelve a operar con total normalidad, eliminando la necesidad de transbordos complejos en Bruselas.

Estos cambios confirman que la combinación de tecnología, comodidad y precios competitivos coloca al ferrocarril en una posición de ventaja histórica para liderar la movilidad en el continente durante la próxima década.