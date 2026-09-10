Este 10 de septiembre de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) abren en España con un precio de 4.38 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 277,461 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.18% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró un sesgo bajista: tras un inicio irregular y dos avances consecutivos a mitad de periodo, encadenó cuatro caídas seguidas y cerró con un leve rebote; el balance final es negativo.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se ha situado en un 14.49%, mientras que su volatilidad anual es del 20.50%. Dado que 14.49% es menor que 20.50%, esto indica que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento recientemente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final de la empresa es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora global con sede en Madrid e integrante del Ibex 35. Se dedica al seguro y al reaseguro, ofreciendo productos como pólizas de auto, hogar, vida, salud y empresas, además de asistencia y gestión de activos. Su línea de negocio principal es el negocio asegurador (No Vida y Vida), complementado por MAPFRE RE y soluciones de riesgos globales.

Es líder en el mercado español y tiene fuerte presencia en Latinoamérica y Europa. Opera con una amplia red de mediadores y canales digitales y destaca por la labor social de Fundación MAPFRE. Como dato de interés, cuenta con una trayectoria de más de 90 años en el sector y una posición financiera reconocida.

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