La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este jueves, 10 de septiembre de 2026 es de 20,09 euros y fijan un total de 149.636 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,83%.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. arrancó al alza, encadenó tres caídas, rebotó con dos subidas, registró otra caída y terminó con tres subidas consecutivas, sugiriendo un cierre con sesgo alcista pese a la volatilidad.

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, Iberdrola ha registrado una volatilidad del 5.84%, que es considerablemente menor que su volatilidad anual del 14.07%. Este comportamiento indica que, a corto plazo, la acción ha mostrado una estabilidad mayor en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del último año. En resumen, la volatilidad reciente sugiere un comportamiento más estable en el último periodo.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional eléctrica española del Ibex 35 con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica y, en algunos mercados, gas. Produce principalmente electricidad renovable (eólica onshore y offshore, solar e hidráulica), además de respaldo térmico y soluciones de almacenamiento.

Su negocio se organiza en Redes, Renovables y Generación y Clientes/Soluciones. Está presente en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia), entre otros; es una de las mayores utilities europeas por capitalización y capacidad renovable. Datos de interés: fuerte apuesta por eólica marina y redes y foco en electrificación y descarbonización.

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