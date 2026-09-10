Este jueves, 10 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,7 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 705.910. Esta cifra refleja una variación del 0,63% en comparación con el día pasado.

La cotización de Banco de Sabadell S.A presenta una tendencia alcista, con 7 de 10 sesiones al alza. Hubo buen inicio, breve corrección, racha media sólida, ajuste final y cierre con rebote.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 15.87%, mientras que su volatilidad anual es del 26.90%. Dado que el 15.87% es menor que el 26.90%, se puede concluir que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior. Esta diferencia sugiere que, a corto plazo, el banco ha experimentado menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,74 euros el y un mínimo de 2,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.83B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell (Banco de Sabadell, S.A.) es una entidad financiera española fundada en 1881 y miembro del Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y opera también en Reino Unido a través de TSB.

Se dedica a la banca comercial y de empresas y ofrece productos financieros como cuentas, tarjetas y pagos, préstamos e hipotecas, financiación a pymes, gestión de activos, banca privada y seguros. Su línea de negocio se centra en banca minorista y pymes, con foco en digitalización; como datos de interés, controla TSB y nació en la ciudad de Sabadell.

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