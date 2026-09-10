Este jueves, 10 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Utilidades de Gas Enagás (ENG)se negocian a 16,6 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 9.625. Esta cifra refleja una variación del 0,67% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Enagás S.A empezó con dos avances, encadenó tres retrocesos y después alternó, cerrando con equilibrio entre subidas y bajadas y un leve impulso final, lo que apunta a un sesgo lateral.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 9.14%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 21.86%. Esta diferencia indica que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año pasado, sugiriendo menos variaciones en su valor y comportamientos más predecibles en el corto plazo.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Enagás

Enagás es el gestor técnico del sistema gasista en España y forma parte del Ibex 35. Tiene su sede en Madrid y se dedica a operar y mantener infraestructuras de transporte, regasificación y almacenamiento de gas natural.

No produce gas; su negocio es prestar servicios regulados de transporte y logística del gas, además de impulsar gases renovables como hidrógeno y biometano. Datos de interés: gestiona una amplia red de gasoductos y varias plantas de GNL en España, participa en proyectos internacionales y lidera iniciativas como el corredor de hidrógeno H2Med.

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