La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este jueves, 10 de septiembre de 2026 es de 42,12 euros y documentan un total de 10.670 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,77%.

En los últimos 10 días, Endesa SA inició al alza, encadenó tres caídas, rebotó en dos sesiones, se mantuvo estable un día y culminó con tres subidas, cerrando el periodo con saldo alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se situó en 6.01%, mientras que su volatilidad anual fue de 19.48%. Dado que 6.01% es menor que 19.48%, esto indica que el comportamiento de Endesa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su evolución a lo largo del año, con menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final asciende a 1.89B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos y conformar un fondo de inversión.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías energéticas de España, cotizada en el Ibex 35 y con sede en Madrid. Se dedica principalmente a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y soluciones energéticas.

Produce electricidad a partir de fuentes renovables, hidráulica, nuclear y ciclos combinados. Sus líneas de negocio incluyen Generación, Redes (Distribución), Comercialización y servicios como movilidad eléctrica y autoconsumo; fue fundada en 1944, opera sobre todo en España y Portugal y su accionista mayoritario es Enel.

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